iFixit kommt in jedes Gerät. Ob es sich danach noch sinnvoll wieder zusammenbauen lässt, ist eine andere Frage. Foto: iFixit

So schnell kann es gehen: Gab es vor wenigen Tagen noch explizites Lob für das iPhone 14, zeigen sich die Reparaturdienstleister von iFixit von der neuesten Smartwatch aus dem Hause Apple erheblich weniger angetan. Wie sich in einem "Teardown" zeigt, ist diese nämlich kaum zu reparieren – auch wenn die deutlich sichtbaren Schrauben auf der Rückseite vielleicht anderes vermuten lassen.



Dichtung ade

Das erste Problem: Bereits beim Öffnen der Keramikabdeckung der Uhr bricht sofort die Dichtung, der Schutz vor dem Eindringen von Wasser ist also dahin. Diese manuell zu ersetzen bezeichnen auch die Experten als reichlich schwer. Ob man dann damit wirklich noch tauchen gehen will – wie es Apple für die Ultra bewirbt –, ist eher zweifelhaft.

iFixit

Wirklich unerfreulich ist aber, dass oft tauschbedürftige Komponenten wie der Akku oder auch jene "Taptic Engine", die Vibrations-Feedback gibt, nur sehr schwer zu erreichen sind. Muss dafür doch zunächst der Bildschirm entfernt werden, womit ein sehr hohes Risiko einer Beschädigung des OLED-Displays einhergeht.

Robuster

Ansonsten fällt vor allem auf, dass die Uhr deutlicher robuster als andere Apple-Watch-Modelle ist, auch wenn iFixit den realen Nutzen ein bisschen relativiert. So erinnert man daran, dass der veränderte Rahmen nur gegen seitliche Stöße schützt, gibt es einen frontalen Stoß gegen den Bildschirm, ist die Beschädigungsgefahr weiter groß. Lob gibt es für Apple – wie gewohnt – für die Präzisionsarbeit, die beim internen Aufbau der Uhr geleistet wurde, bei Hardwaredesign mache Apple weiterhin niemand etwas vor.

Details

Wie gewohnt bietet der Teardown auch sonst einen sehr interessanten Blick in das Innere: So sind etwa die viel größeren Lautsprecher zu sehen, die für die neue Warnsirene gedacht sind, aber natürlich auch sonst zu einer besseren Tonausgabe verhelfen. Aber es werden auch Ausstattungsdetails bestätigt. So ist der Akku mit 542 mAh um satte 76 Prozent größer als jener der Apple Watch Series 8 – was ziemlich genau zur deutlich längeren Laufzeit passt. (red, 27.9.2022)