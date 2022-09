Insgesamt sollen bereits mehr als 1.200 Demonstrierende verhaftet worden sein. Hintergrund ist der Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam

Menschen demonstrieren in der iranischen Hauptstadt Teheran nach dem Tod einer 22-Jährigen. Foto: AP

Paris/Teheran – Die Proteste im Iran nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini reißen nicht ab. Nach Angaben des Generalstaatsanwalts der Provinz Mazandaran, einer Provinz im Norden des Iran, wurden in den letzten zehn Tagen mindestens 450 Menschen verhaftet. Die iranischen Behörden gaben am Montag laut einem Bericht der britischen Tageszeitung "Guardian" bekannt, dass im Zuge der Ausweitung der Rasterfahndung gegen die Proteste sogar mehr als 1.200 Menschen festgenommen worden seien. Die offizielle Zahl der Todesopfer bei den Unruhen liegt bei 41, Menschenrechtsgruppen beziffern die tatsächliche Zahl mit mehr als 76.

Amnesty International erklärte dem "Guardian" zufolge, dass seit Beginn der Proteste mindestens vier Kinder von staatlichen Kräften getötet worden seien. Die Organisation beschreibt ein "erschütterndes Muster" des "absichtlichen und rechtswidrigen Beschusses von Demonstranten mit scharfer Munition". Auch der NGO Iran Human Rights (IHR) sollen Videoaufnahmen zugespielt worden sein, in denen "scharfe Munition direkt auf Protestierende abgefeuert" wird, sagte der Direktor der NGO, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Reaktion der internationalen Gemeinschaft

Trotz des harten Vorgehens der Polizei wurde Zeugen zufolge auch am Montagabend in Teheran und anderswo weiter demonstriert. Die Iran Human Rights zugespielten Videoaufnahmen, angeblich in der Stadt Täbris, zeigen Menschen, die protestieren, während Sicherheitskräfte Tränengaskanistern abfeuern.

Seit Ausbruch der Proteste ist der Zugang zu Apps wie Instagram und Whatsapp eingeschränkt. Dennoch haben sich Videos von Menschen, die angeblich während der Proteste getötet wurden, in den sozialen Medien verbreitet. Die Eltern der Demonstrierenden zeigten sich dabei enttäuscht über die Reaktion der internationalen Gemeinschaft. "Die Menschen erwarten von der Uno, dass sie uns und die Demonstranten verteidigt", sagte der Vater des 21-jährigen Milan Haghigi, zitiert von Amnesty International. "Auch ich kann [die iranischen Behörden] verurteilen, die ganze Welt kann sie verurteilen, aber wozu dient diese Verurteilung?"

Festnahme wegen Hijab

Die 22-jährige Amini war zu Besuch in Teheran, als sie von der Sittenpolizei verhaftet wurde, da sie offenbar ihr Haar nicht richtig verschleiert hatte. Während die Polizei behauptet, sie sei eines natürlichen Todes gestorben, wirft ihre Familie den Polizeibeamten Folter und Mord vor.

"Auf dem Weg zur Polizeistation wurde sie gefoltert und beleidigt", sagte Aminis Cousin Erfan Mortezaei zu Sky News. "Sie erlitt eine Gehirnerschütterung durch einen Schlag auf den Kopf. Es gibt einen Bericht aus dem Kasra-Krankenhaus [in Teheran], der besagt, dass sie aus medizinischer Sicht bereits tot war, als sie das Krankenhaus erreichte." (awie, 27.9.2022)