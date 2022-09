Inspiriert von Kieseln in Flüssen: Das Samsung Galaxy S3. Foto: Samsung

Es ist zehn Jahre her, da erklärte Samsung in blumiger Marketingsprache, wie sich die Produktdesigner des Unternehmens von glattgewaschenen Steinen in einem Fluss inspirieren ließen, als sie das Galaxy S3 entwarfen. Das 2012er-Flaggschiff erschien dann passenderweise auch gleich in der Farbausführung "Kieselblau". Vorinstalliert war Android 4.0 "Ice-cream Sandwich".



Anderthalb Jahre später gab es mit 4.3 "Jellybean" auch schon den letzten Versionssprung für das Gerät. Zumindest wenn es nach dem Hersteller geht. Als eines der beliebtesten Smartphones seiner Zeit genoss das S3 die Unterstützung motivierter Entwickler, die in ihrer Freizeit neuere, angepasste Android-Versionen auf das Gerät brachten, als Samsung selbst längst die Unterstützung abgedreht hatte. Das setzt sich bis heute fort.

Hello Production

Man kann mit einiger Sicherheit sagen, dass heute kaum noch jemand das S3 als Gerät für die alltägliche Kommunikation verwendet. Selbst wenn man die veraltete Firmware außer Acht lässt, dürfte die Nutzungserfahrung beim Webbrowsen und der Verwendung vieler Apps mit 16 GB Onboardspeicher und einem GB RAM überschaubar erfreulich sein.

Wer das Handy aber noch zu anderen Zwecken nutzt oder einfach nur Freude mit dem Experiment hat, kann es nun auch mit dem aktuellen Android 13 bestücken. Ein Tüftler, der in den Foren von XDA Developers unter dem Usernamen "html6405" unterwegs ist, hat die auf dieser Version basierende Android-Adaption Lineage OS 20 auf das S3 und auch das Samsung Galaxy Note 2 portiert.

Damit, neue Ausgaben des Systems auf die nach Tech-Zeitgebung steinalte Hardware zu bringen, hat er bereits Erfahrung. Im Vorjahr bescherte er dem S3 auch schon eine Aktualisierung auf Android 12. Die Umsetzung befindet sich allerdings noch in einem frühen Stadium, einige Features funktionieren noch nicht. Verzichtet werden muss etwa auf die Soundausgabe via Bluetooth beim Telefonieren, NFC oder die Verwendung von MicroSD-Karten. Wer Android 13 am Galaxy S3 oder Galaxy Note 2 austesten möchte, findet den Download und Installationshinweise in den entsprechenden Threads in den XDA-Foren.

html6405

Offizielle Update-Pläne

Was das offizielle Update auf Android 13 betrifft, umfasst die kolportierte Liste wenig überraschend nur eher neuere Geräte. Laut SamMobile gibt es mittlerweile einen Plan, welche Handys noch bis Ende des Jahres mit dem darauf laufenden OneUI 5 ein Update erhalten sollen.

Es sind dieses die Modelle der Galaxy-S22- und -S21-Reihe, aber auch der populäre Mittelklässler A53, der diesen Mai auf den Markt gekommen ist. Auch die jüngeren Falt- und Klappsmartphones sollen noch vor dem Jahreswechsel aktualisiert werden, genauer gesagt das Galaxy Z Fold 4 und 3 sowie das Z Flip 4 und 3. Das sind nicht notwendigerweise alle Android-13-Updates, die Samsung liefern wird, andere Geräte dürften 2023 versorgt werden. Die hauseigene Android-Variante weicht recht umfangreich von Googles "Vanilla"-Version ab, entsprechend aufwendiger ist daher auch die Umsetzung von Aktualisierungen. (gpi, 27.9.2022)