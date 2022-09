US-Sender HBO hat einen ersten Teaser-Trailer zur lange erwarteten Serie "The Last Of Us" veröffentlicht. Die postapokalyptische Serie basiert auf dem gleichnamigen Videospiel. Als Produzenten fungieren Sony Pictures Television und PlayStation Productions. Wann die zehnteilige Serie startet, ist noch unklar, voraussichtlich aber erst 2023.

HBO Max

Das Spiel "The Last Of Us" wurde 2013 für Sonys PlayStation 3 entwickelt und handelt von zwei Überlebenden, die zusammen durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten ziehen. Ellie und Joel werden in der Serie von Bella Ramsey und Pedro Pascal gespielt, die bereits zusammen im HBO-Hit "Game of Thrones" zu sehen waren. (red, 27.9.2022)