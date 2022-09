Die "Simpsons" starten noch immer jede Folge mit einem frischen Couch-Gag. Foto: AP

34 Staffeln und immer noch für einen Lacher gut: Die neue Staffel der "Simpsons" hat in der kultigen Eröffnungssequenz Nerd-Herzen höherschlagen lassen. Als Running Gag zeigt der Vorspann vor jedem Folgenstart einen neuen "Couch-Gag". Diesmal war aber nicht nur der Witz fortlaufend, auch die Familie Simpson hat die Beine in die Hände genommen und ist durch die Offlinewüste von Google Chrome gejagt.

Zwei Welten kollidieren

Gegen Stress haben viele Menschen das Joggen für sich entdeckt. Und weil nichts stressiger als eine fehlende Internetverbindung ist, hat Google mit seinem rennenden "Offline-Dinosaurier" ins Schwarze getroffen. Der kleine T-Rex erscheint seit 2014 statt des Chrome-Suchfelds, wenn keine Verbindung zum Internet hergestellt werden kann. Dieser läuft dann durch eine Wüstenlandschaft und muss Kakteen ausweichen. Mit den Pfeiltasten kann der Spießrutenlauf gesteuert werden, und mit jedem überwundenen Hindernis steigt auch die Punktezahl.

Im Vorspann zur neuesten "Simpsons"-Folge springt aber nicht der verpixelte Chrome-Dino auf und ab, sondern die Simpsons-Familie selbst. Auf dem Weg in ihr Wohnzimmer mühen sich die fünf Charaktere ab, bis sie erfolgreich auf die Couch springen. Alle bis auf ...? Richtig geraten – Homer. Der läuft geradewegs in den Kaktus hinein und schließt mit seinem ikonischen Wortlaut "d'oh" die Vorspannsequenz.

Internet vs. lineares Fernsehen

Im Internet tauschen sich Fans zu dem Couch-Gag aus, und sogar das Chrome-Team selbst nimmt an der Konversation teil. Mit einem mokierenden Mantra mischt es in der Twitter-Kommentarspalte mit: "Ich werde nicht Chrome-Dino spielen, anstatt 'Simpsons' zu schauen. Ich werde nicht Chrome-Dino spielen, anstatt 'Simpsons' zu schauen." Aber auch enttäuschte Zuseher melden sich zu Wort. So schreibt ein Nutzer: "Wenn nur so viel Kreativität auch in die Serie selbst fließen würde ... die 'Simpsons' sind leider schon lange tot." (smw, 27.9.2022)