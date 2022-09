Der Online-Duden verzeichnete jüngst einen prominenten Neuzugang: Das Wort "Ottifant" fand – zur großen Freude seines Schöpfers, des Komikers und Schauspielers Otto Waalkes – Eingang in das Standardwerk zur deutschen Rechtschreibung. Während Otto-Fans dies ebenso wie der Urheber sehr begrüßten, wurden auch Stimmen laut, welche die Sinnhaftigkeit dieses Duden-Eintrags infrage stellten, etwa hier:

Andere haben darauf rasch eine Antwort parat:

Warum man sich etwas ins Wörterbuch wünscht

Dies wirft die Frage auf, welche Gründe überhaupt dafür sprechen, ein Wort ins Wörterbuch aufzunehmen – und beflügelt die Diskussion, warum diese Ehre zahlreichen anderen Wörtern und Begriffen noch nicht zuteil geworden ist, bei denen das ebenso wünschenswert, wenn nicht noch viel sinnvoller wäre. Nicht wenige Menschen hätten sofort einen konkreten Vorschlag parat, welcher andere Eintrag ein Wörterbuch viel eher bereichern würde.

Vielleicht ist das noch nicht darin zu findende Wort ein Dialektbegriff, bei dessen Verwendung man von Menschen, die nicht in der unmittelbaren Wohnumgebung aufgewachsen sind, nur fragende Blicke erntet. Oder ein familienintern gängiges Wort, das man als ungemein nützlich empfindet, das aber sonst niemand kennt. Auch Wörter für Phänomene, die umständlich zu beschreiben, aber mit dem passenden Begriff selbsterklärend sind, würden sich für einen solchen Eintrag anbieten.

"Hä – warum steht das bitte nicht im Wörterbuch?!" Foto: Getty Images/iStockphoto/psphotograph

Dass man mit einem Wörterbucheintrag einerseits die Schreibweise, andererseits die Bedeutung eines Wortes zweifelsfrei festhält, liegt auf der Hand. Weiters zeugt diese Anerkennung von einer gewissen Wichtigkeit und Legitimierung: Was im Wörterbuch steht, dem kann niemand so leicht die Existenz beziehungsweise Daseinsberechtigung absprechen. Sprache ist ja bekanntlich lebendig und ständigem Wandel unterworfen. Da kann so ein eindeutig von offizieller Seite belegter Eintrag für Beständigkeit sorgen – und es ermöglichen, ungläubigen Mitmenschen den Beweis triumphierend unter die Nase zu halten.

Ein Wort fürs Wörterbuch: Ihr Vorschlag, bitte!

Welches Wort, das Ihnen persönlich am Herzen liegt, steht in keinem Wörterbuch? Welches, das Sie oder Menschen in Ihrem Leben verwenden, sollte dringend Eingang in Duden, Österreichisches Wörterbuch und Co finden? Und bei welchem weniger geliebten Wort sind Sie ganz froh, dass es dort nicht geschrieben steht? Diskutieren Sie im Forum! (Daniela Herger, 28.9.2022)