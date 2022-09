Anna Schiester (rechts) wird Martina Berthold als Baustadträtin nachfolgen.

Foto: Bürgerliste / Farcher

Salzburg – Die bisherige Sozialsprecherin der grünen Bürgerliste, Anna Schiester, wird neue Baustadträtin in Salzburg. Sie übernimmt den Sitz in der Stadtregierung im November von Martina Berthold, die zurück in die Landespolitik wechselt. Die Rochade wurde nötig, nachdem Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn in der Vorwoche im Zuge des Pflegeskandals seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Die Gemeinderatsfraktion habe die Entscheidung einstimmig getroffen, erklärte Bürgerlisten-Klubobfrau Ingeborg Haller am Dienstag bei einer Pressekonferenz. "Wir wollen damit die Weichen für die Zukunft stellen. Anna Schiester ist eine junge, starke Frau, die sich als Vorsitzende des Sozialausschusses profiliert hat und weiß, wie man Politik macht", sagt Haller. Am 12. Oktober werde die Stadtversammlung die 33-Jährige formal wählen. Am 2. November soll Schiester dann das Amt antreten.

Die 33-Jährige gilt als wichtige Personalreserve für die Salzburger Grünen und wollte eigentlich bei der anstehenden Landtagswahl am 23. April für einen Sitz im Landtag kandidieren. "Ich hatte andere Pläne mit meinem politischen Leben, aber wir können nicht beide ins Land gehen", sagt Schiester. In den letzten Tagen seien jedoch viele Entscheidungen zu treffen gewesen. "Uns hat es ein bisschen durcheinandergewürfelt, wir haben uns neu sortiert", betont Schiester.

Sie habe großen Respekt vor der Aufgabe und freue sich darauf. "Ich bringe einiges an politischer Erfahrung mit, die wir nun auch brauchen können", sagt Schiester, die zuletzt als Mitarbeiterin die oberösterreichischen Grünen im Wahlkampf unterstützte. Ihre politische Laufbahn begann die gebürtige Kuchlerin als Pressesprecherin der Grünen im Salzburger Landtag. 2015 engagierte sie sich in der Flüchtlingshilfe und gründete die Plattform Flüchtlinge Willkommen in Salzburg, die als zentrale Informationsdrehscheibe für alle Helfer am Salzburger Bahnhof diente. Seit Mai 2019 ist sie Gemeinderätin in der Stadt und Sprecherin der Grünen Frauen Salzburg. Sie hat Politikwissenschaft, Journalismus und Soziale Innovation studiert.

Inhaltlich will die künftige Stadträtin den Kurs ihrer Vorgängerin fortsetzen und sich für konsumfrei Plätze, Stadtbegrünung und Verkehrsberuhigung. Mit Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) wolle sie die Sanierungsoffensive bei den städtischen Wohnungen fortsetzen, und auch die Schulbauprojekte würden konsequent fortgeführt werden, versichert sie. Die erste große Aufgabe werden die anstehenden Budgetverhandlungen. (Stefanie Ruep, 27.9.2022)