Grafik: Der Standard

Anreise: Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ausgesprochen schwierig. Krug ist mit dem VOR-Bus 898, der zwischen Horn und Rastenfeld verkehrt, an Werktagen erreichbar. Der Bus 896, der zwischen Horn und Franzen fährt, hält in Krug und Wegscheid, aber nur an Schultagen. Zwischen Krug und Wegscheid gibt es praktisch keine vernünftige Verbindung, weshalb man die Strecke hin und zurück gehen muss oder sich ein Taxi organisiert.

Taxis: Bärentrail, Busverbindungen: VOR

Burg: Die Ruine ist frei zugänglich. Der Bergfried samt Aussichtswarte ist nur mit einem Schlüssel und gegen ein geringes Entgelt begehbar. Den Schlüssel erhält man bei Robert Hainzl, Telefon +4367761258444, in Krug 29 (gleich neben dem Parkplatz zur Ruine). Schlüssel zum Turm gibt es auch im Gasthof Speneder in Altpölla (+43 2988 6280) bzw. im Gasthaus Kainrath in Altpölla (+43 664 4119674) sowie im Hotel Wegscheidhof in Wegscheid (+43 2731 237).

Weitere Informationen: Kamptalwildnis

Einkehr: Das Hotel Wegscheidhof in Wegscheid ist ein in der Region bekannter Slow-Food-Betrieb. Hotel und Wirtshaus sind geöffnet, außer an den Ruhetagen Montag, Dienstag, Mittwoch. Telefon: +43 2731 237

Die Burg Schauenstein ist Teil eines neuen Info-Besucherleitsystem des Waldviertels: Naturschauplätze

Die Faltkarte dazu kann hier bestellt werden: Karte Naturerlebnisse Waldviertel