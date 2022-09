Chris Froome appelliert an Autofahrer, vorsichtiger zu sein und beim Aussteigen die "Dutch Reach"-Methode zu verwenden. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Monte Carlo – Der vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist beim Radfahren gegen eine Autotür geprallt und hat sich dabei am Ellenbogen verletzt. Wie der Brite via Tiktok mitteilte, sei er am Sonntag "getürt" worden. "Jemand öffnete in einem parkenden Auto direkt vor mir seine Tür. Es war buchstäblich etwa einen Meter vor mir, ich schaffte es nicht einmal bis zu meinen Bremsen", erklärte der 37-Jährige. "Ich prallte gegen die Tür und flog drüber."

Dabei sei sein Ellenbogen "geschreddert" worden. Froome appellierte an Autofahrer zu mehr Vorsicht und beim Aussteigen die sogenannte "Dutch Reach"-Methode zu verwenden. Dabei verwendet man jene Hand zum Öffnen, die der Autotür abgewandt ist. Dadurch müsse man sich drehen und würde nach hinten schauen und könne somit den Verkehr besser sehen. "Benutzt 'Dutch Reach', es ist extrem hilfreich und verursacht viel weniger Schmerzen für uns Radfahrer", so Froome. (APA, Reuters, 27.9.2022)