Langsam, aber doch neigt sich die sommerliche Pracht der Natur dem Ende zu. Welche Erledigungen und Projekte fallen aktuell bei Ihnen an? Berichten Sie im Forum!

Dunkles Grün, sattes Rot und leuchtendes Gelb – das sind die Farben des Herbstes. Eine wunderschöne bunte Kulisse wird in den kommenden Wochen das Ende der warmen Jahreszeit endgültig einläuten und sich vor dem Beginn der grauen Jahreszeit noch einmal anschaulich bemerkbar machen. Der Herbst zieht ins Land und mit ihm die Veränderung der Natur. Auch im Garten macht sich der Wechsel der Jahreszeiten bemerkbar, und es gibt einiges zu erledigen.

Was gibt's bei Ihnen im Garten zu tun? Foto: schulzie Getty Images/iStockphoto

So schön die farbenprächtigen Blätter sind – liegen sie erst einmal auf dem Boden, hat man ganz schön viel Arbeit, mit dem Rechen nachzukommen. Auch Sträucher und Bäume brauchen jetzt besondere Aufmerksamkeit und gehören vor dem Winter noch geschnitten – vor allem dann, wenn sie kranke oder abgestorbene Äste haben. Auch fürs Umsetzen von größeren Topfpflanzen eignet sich der Herbst. Dabei sollte man allerdings gut auf das Wurzelwerk aufpassen und auch nicht zu lange abwarten, denn frostempfindliche Pflanzen sterben sonst leicht ab. Generell hängt es stark von der Art der Pflanzen ab, was man noch im Herbst erledigt und was man lieber auf das Frühjahr verschiebt. Es empfiehlt sich jedenfalls, abgestorbene Pflanzen und Blumen zu entfernen, die Beete aufzulockern und gegebenenfalls zu mulchen.

Was steht bei Ihnen im Garten an?

Verbringen Sie die ersten Herbsttage mit Gartenpflege? Oder warten Sie noch ein paar Wochen ab? Was muss in Ihrem Garten unbedingt erledigt werden, bevor der Winter ins Land zieht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 30.9.2022)