19.40 REPORTAGE

Re: Hoffnung auf Heilung – Phagentherapie in Georgien Seit mehr als zehn Jahren kämpft Dieter Offermann gegen Bakterien, die nach einer Knie-OP in eine Beinwunde eingedrungen sind. Während ihm Ärzte zu einer Amputation raten, setzt er seine Hoffnung auf eine Phagentherapie in Georgien. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Der große Bruch – Misstrauen regiert im Land Laut Umfragen steht das Vertrauen von Österreichs Bevölkerung in Politik und Regierung auf einem historischen Tiefstand. Hanno Settele fragt nach. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTARFILM

Kleine Germanen – Eine Kindheit in der rechten Szene In einer Kombination aus Dokumentar- und Animationsfilm wird von Kindern erzählt, die tagtäglich dazu erzogen werden, das vermeintlich Fremde zu hassen. Bis 21.40, Arte

Wie Kinder auf den Hass auf vermeintlich Fremdes eingeschworen werden, erzählt der Film "Kleine Germanen – Eine Kindheit in der rechten Szene", Arte, 20.15 Uhr. Foto: SWR/brave new work/Little Dream

20.15 LIVE

Stöckl live: Bewusst gesund – Risiko Übergewicht Die Ursachen und Gefahren von Übergewicht diskutieren bei Barbara Stöckl der Leiter der "Bewusst gesund"-Initiative Siegfried Meryn, Ernährungsberaterin Ursula Vybiral, ORF-Vorturner Philipp Jelinek und Psychologin Barbara Andersen. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DOKUMENTATIONEN

Verschwörungswelten Die Dokumentation QAnon – Das große Erwachen zeigt, weshalb Krisen der perfekte Nährboden für Verschwörungsmythen sind und welche Gefahren sich hieraus ergeben können. Ab 21 Uhr beleuchtet die Doku Pandemie, dass Verschwörungsmythen rund um das Thema Gesundheit nicht erst seit Corona existieren und in manchen Fällen verheerende Folgen nach sich ziehen. Bis 22.45, ORF 1

22.05 DRAMA

Der Geschmack von Rost & Knochen (De rouille et d’os, F/B 2012, Jacques Audiard) Eine Wal-Trainerin (Marion Cotillard), die schwer verletzt wird, und ein alleinerziehender Vater (Matthias Schoenaerts), der sich durchs Leben boxt. Jacques Audiard erzählt in seinem schönen Film von einem ungewöhnlichen Paar, das sich gegenseitig zurück ins Leben hilft. Bis 0.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Finnland und Schweden – Nato statt Neutralität Beide Länder verfügen über schlagkräftige Armeen, die die Nato erheblich stärken. Im Gegenzug sichert die Nato-Mitgliedschaft Schweden und Finnland im Angriffsfall gemeinsame militärische Verteidigung. Russland hat bereits vor Konsequenzen gewarnt. Bis 23.05, ORF 2

0.10 KOMÖDIE

Mistress America (USA/BRA 2015, Noah Baumbach) Die 18-jährige Tracy (Lola Kirke) kommt zum Studium nach New York, wo sie in den Bann von Brooke (Greta Gerwig) gerät, die zwar keinen Job, aber jede Menge Ideen hat. Aufgedrehte Screwball-Comedy von Regisseur Noah Baumbach und seiner Partnerin Greta Gerwig, der zuvor bereits mit Frances Ha eine wunderbare New-York-Komödie gelang. Bis 1.40, ATV 2