GIS künftig auch für Streaming – auch nach 364.000 Unterschriften für ihre Abschaffung. Foto: fid

Hier sind die Mediennews im Überblick:

GIS abschaffen: 364.348 unterstützten Volksbegehren – Regierung arbeitet an GIS auch für Streaming – Rund 44.000 Unterstützerinnen und Unterstützer mehr als beim GIS-Volksbegehren 2018

Die Hölle von Kabul auf Arte: Chaostage vor dem Abzug der US-Truppen – Die Arte-Doku "Kabul Airport – Flucht aus Afghanistan" rekonstruiert die humanitäre Katastrophe, die sich bei den chaotischen Evakuierungen ereignete

Fiktion der Fiktion: "Fall Relotius" von Michael Bully Herbig verfilmt – 2018 flog der "Spiegel"-Reporter als Schwindler auf. Nun kommt der Fall in die Kinos – mit Elyas M’Barek, Michael Ostrowski und Michael Maertens

Hellsehen mit Walter Rosenkranz: Hofburg-Anwärter bei Martin Thür in der "ZiB 2" – Er sei "kein Wunderwuzzi", sagt der FPÖ-Kandidat und erklärt, wie und warum er Regierungsmitglieder entlassen würde

"Das Tor zur Hölle": Der neue Austro-"Tatort" ist zum Fürchten – Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser müssen sich für ihren neuesten Fall mit Exorzismus und Roland Düringer als Strizzi herumschlagen

"The Last of Us": Der erste Trailer zur HBO-Serie mit "Game of Thrones"-Darstellern – Die zenteilige Serie dürfte 2023 starten. Ellie und Joel werden von Bella Ramsey und Pedro Pascal gespielt

Fairantwortung, Kabul Airport und Logan Lucky: TV-Tipps für Dienstag – Außerdem eine Reportage über Theresienstadt und das Lager, eine Dokumentation über den Putin-Kritiker Nawalny und Stermann & Grissemann

