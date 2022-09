Inflation, Kostenexplosion, unsichere Wirtschaftslage … in diesen Zeiten dreht sich mehr denn je alles ums Geld. Wie kommen wir am besten durch die Krise, und wie sichern wir uns für die Zukunft ab? Willkommen beim neuen STANDARD-Podcast "Lohnt sich das?". Die Redakteurinnen Davina Brunnbauer und Helene Dallinger sowie Redakteur Max Leschanz laden ab jetzt jede Woche Expertinnen und Experten ein, die uns alles rund um Aktien, Derivate, ETFs, Krypto und auch Gold erklären.

In unserer ersten Folge sprechen wir mit Alexander Hahn. Er berichtet seit sieben Jahren für den STANDARD über Wirtschaft und beschäftigt sich insgesamt schon seit fast 30 Jahren mit Aktien und Finanzen. Alex gibt uns einen Überblick darüber, was wir wissen müssen, wenn wir unsere Finanzen in die Hand nehmen wollen. Und er sagt uns, wieso wir uns jetzt mehr denn je mit Geld beschäftigen sollten. "Lohnt sich das?" findet Ihr ab jetzt auf derStandard.at, bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Also abonniert uns gleich, wenn Ihr keine Episode verpassen wollt. (red, 28.9.2022)

