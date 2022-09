Die Macher der Rennserie setzen sich durch: 2023 wird es sechs statt nur drei Sprintrennen geben. Foto: IMAGO/HochZwei

London – Der Rekordkalender der Formel-1-Saison 2023 wird zusätzlich aufgemotzt: Drei weitere Sprintrennen sind vorgesehen. Der Motorsport-Weltrat stimmte am Dienstag drei zusätzlichen Sprints für die kommende Saison zu. In dieser und der vergangenen Saison hatte der Weltverband FIA auch auf Drängen der Teams die Austragung dieses Formats noch auf drei Wochenenden beschränkt. Nach Imola und Spielberg wird in São Paulo das dritte Sprintrennen in diesem Jahr gefahren.

Das Format mit der Qualifikation schon am Freitag und einem verkürzten Rennen am Samstag, bei dem die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag ermittelt wird, habe sich als Erfolg erwiesen, teilten die Spitzen der Rennserie mit. "Ich bin sicher, dass sich dieser Trend fortsetzen wird", sagte Weltverbandschef Mohammed Ben Sulayem.

Mit 24 Grand-Prix-Wochenenden hat die Formel 1 im nächsten Jahr so viele geplant wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Wegen der höheren Belastung hatten sich die Rennställe noch im Vorjahr dagegen gewehrt, mehr als drei Sprintrennen zu fahren. Nun setzten sich die Macher der Rennserie jedoch mit ihrem Vorhaben durch. Wo in der nächsten Saison Sprints ausgetragen werden, ist noch offen. (APA, dpa, 27.9.2022)