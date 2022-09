1:1 bei WM-Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Maria Enzersdorf – Katar spielt in Wien gegen Chile 2:2 – Südkorea besiegt Kamerun, 0:0 bei Japan gegen Ecuador

In dieser Galerie: 2 Bilder Ein Match ohne ... Foto: APA/AFP/JAKUB SUKUP Zuschauer in Maria Enzersdorf. Foto: APA/AFP/JAKUB SUKUP

Maria Enzersdorf – Keinen Sieger hat es am Dienstag im Aufeinandertreffen zwischen Iran und Senegal in einem Fußball-Test-Länderspiel in Maria Enzersdorf gegeben. Die beiden WM-Teilnehmer trennten sich in der motion_invest Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 1:1. Die Afrikaner gingen durch ein Eigentor von Morteza Pouraliganji (55.) in Führung, Bayer Leverkusens Stürmer Sardar Azmoun sorgte allerdings in der 64. Minute für den raschen Ausgleich.

Ausgerechnet Azmoun, dessen Einsatz trotz 61 absolvierter Länderspiele (39 Tore) längst nicht gesichert war, weil er zuletzt den Protestierenden in der Heimat via Instagram seine Solidarität bekundet hatte. Dabei beschrieb er auch den Druck, der auf die Teamspieler ausgeübt werde. Es gebe "eine Regel, wegen der wir bis zum Abschluss unseres aktuellen Trainingslagers nichts sagen dürfen". "Aber", so schrieb Azmoun weiter, "ich kann das Schweigen nicht mehr ertragen."

Einer eventuellen Nichtberücksichtigung für das Match sah er relativ gelassen entgegen: "Wenn sie mich aus dem Team streichen wollen, ist das nur ein Opfer für das Haar einer iranischen Frau. Dieser Beitrag kann auf keinen Fall gelöscht werden. Schämt euch, die ihr Menschen seid. Ihr bringt sie so leicht um. Lang lebe die iranische Frau."

Etwa 100 Demonstranten

Vor dem Stadion fand eine in Zusammenhang mit dem Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini stehende angemeldete Kundgebung statt. Polizeisprecher Johann Baumschlager zufolge lag die Teilnehmerzahl bei etwa 100. Vor Matchbeginn haben laut dem Sprecher mehrere nicht akkreditierte Personen versucht, ins Stadion zu gelangen. Diese Menschen seien entfernt und Identitätsfeststellungen durchgeführt worden. Generell wurde die Lage als ruhig bewertet.

Ein Unentschieden holte auch WM-Gastgeber Katar im Spiel gegen Chile. Die Chilenen gingen in der Wiener Generali Arena durch Alexis Sanchez (37.) in Front. Den Katari gelang durch Akram Afif (59.) und Hassan Al Haydos (67.) die vermeintliche Wende. Doch Arturo Vidal (78.) verhinderte noch die Niederlage. Beinahe hätten die Chilenen die vom Österreicher Julian Weinberger geleitete Partie noch gewonnen, doch Sanchez brachte einen Elfmeter (86.) nicht im Tor unter.

In einem Duell zweier WM-Starter behielt Südkorea gegen Kamerun mit 1:0 die Oberhand. Matchwinner war Son Heung-min (35.). Im Dress der Sieger jubelte auch der Ex-Salzburger Hwang Hee-chan. Bei den Verlierern standen mit Nicolas Ngamaleu und Samuel Oum Gouet zwei Ex-Altacher in der Startelf.

Keine Tore fielen beim Aufeinandertreffen von Japan und Ecuador in Düsseldorf. Die mit dem Ex-Salzburger Takumi Minamino angetretenen Japaner konnten sich bei Goalie Daniel Schmidt bedanken, der einen Elfmeter von Ener Valencia in der 82. Minute parierte. (APA, red, 27.9.2022)