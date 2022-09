Wiener siegen in der ICE Hockey League vor 2.700 Zuschauern in Kagran

Wien – Die Vienna Capitals haben im dritten Spiel ihren ersten Saisonsieg in der ICE Hockey League unter Dach und Fach gebracht. Am Dienstagabend behielten die Wiener daheim vor 2.700 Zuschauern in Kagran mit 2:1 (0:0,1:1,1:0) gegen die Vorarlberg Pioneers die Oberhand. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Dave Barr gegen Salzburg und den KAC verloren.

Die Gäste gingen durch Christian Bull, der nach 40 Sekunden im Mitteldrittel traf, zwar in Führung. Patrick Antal (33.) und James Sheppard (45.) drehten aber die vorgezogene Partie der 21. Runde zugunsten der Capitals. Für die Vorarlberger war es die dritte Niederlage in Serie, sie sind das Schlusslicht der Liga. (APA; 27.9.2022)