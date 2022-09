Daniel Lee nach einer Show für das italienische Modehaus Bottega Veneta Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Am Montag hatte Riccardo Tisci in London noch seine Kollektion gezeigt, nun ist klar: Es war auch seine letzte für das Modehaus Burberry. Das Unternehmen gab bekannt, dass ihm der 36-jährige Brite Daniel Lee als "Chief Creative Officer" folgen wird. Er tritt seinen neuen Job am 3. Oktober in London an, seine erste Kollektion wird er während der London Fashion Week im Februar zeigen. Lee, der in Yorkshire, wo Burberry seine Trenchcoats produziert, aufwuchs, gab bekannt, er fühle sich geehrt, das Erbe Tiscis anzutreten.

Lee hatte sich bei der italienischen Marke Bottega Veneta im Zeitraum von 2018 bis 2021 einen Namen als Kreativchef gemacht und war mehrfach ausgezeichnet worden. Er modernisierte die Designs des Modehauses so erfolgreich, dass die dreijährige Ära unter Daniel Lee als "New Bottega" bezeichnet wurde. Zuvor hatte er bei Celine, Maison Margiela, Balenciaga und Donna Karan gearbeitet.

Riccardo Tisci arbeitete fünf Jahre für Burberry, er war vom ehemaligen CEO Marco Gobbetti engagiert worden, seine Designs sprachen eine jüngere, diversere Kundschaft an. Dass Daniel Lee Tiscis Nachfolge antritt, soll der neue CEO Jonathan Akeroyd entschieden haben. Das Modeunternehmen Burberry befindet sich im Umbruch. Vor wenigen Tagen war der Abgang von Julie Brown, der Finanzchefin des britischen Modeherstellers, bekannt geworden. (red, 28.9.2022)