Ob "Knight Rider", "Baywatch", "Beverly Hills, 90210" oder "Alf": Vor rund 40 Jahren lief so manche Kultserie im Fernsehen. Welche haben Sie am liebsten geschaut?

"Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht": Wenn diese Worte und die dazugehörige Musik ertönten, stieg kurz darauf David Hasselhoff aus seinem "K.I.T.T." – dem legendären sprechenden Hightech-Auto, das gemeinsam mit seinem Fahrer gegen das Böse mobilmachte. 40 Jahre liegt es bereits zurück, dass im US-Fernsehen die erste Folge von "Knight Rider" gezeigt wurde – und bald darauf das deutschsprachige Fernsehen nachfolgte. Generationenübergreifend wurde ab 1982 vor dem TV-Gerät mitgefiebert, wenn Mann und Auto kongenial Kriminalfälle lösten. Vier Staffeln und 90 Folgen lang wurde gemeinsam ermittelt. David Hasselhoff alias Michael Knight, damals 30 Jahre alt, wurde durch die Serie zum Weltstar – ihr Kultcharakter war unbestritten. 1986 flimmerte die letzte Folge über die Bildschirme.

Am 26. September 1982 wurde in den USA die erste Folge von "Knight Rider" ausgestrahlt. Foto: imago images/Everett Collection

Nach "Knight Rider": Nächste Hasselhoff-Kultserie "Baywatch"

Nur drei Jahre danach glückte Hasselhoff erneut das Mitwirken an einer Serie, die bis heute als Klassiker gilt: "Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu". Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten entwickelte sie sich zur erfolgreichsten US-TV-Serie des 20. Jahrhunderts. Während ihrer Hochblüte lockte die Serie, der bekanntlich auch Pamela Anderson ihren Durchbruch verdankt, wöchentlich über eine Milliarde Menschen weltweit vor ihre Fernseher. Sie umfasst elf Staffeln mit 143 Folgen – erst 2001 folgte das Serien-Aus. Beide Formate haben den Zeitgeist geprägt und waren in den 1980er- beziehungsweise 1990er-Jahren nicht wegzudenken.



Doch natürlich gab es noch diverse andere Serien, die sich im Zuge dieser beiden Jahrzehnte in ähnlicher Form in die Annalen der Fernsehgeschichte eingeschrieben haben. In den Achtzigerjahren waren das etwa "Alf", "Dallas", "Miami Vice" und "Das A-Team", in den Neunzigerjahren "Beverly Hills, 90210", "Friends", "Buffy" und "Akte X". Ob Spannung, Spaß, Action oder Übersinnliches: Die Macherinnen und Macher dieser und zahlloser anderer damaliger Fernsehserien wussten scheinbar genau, was beim Publikum ankam und die Zuseherinnen und Zuseher Woche für Woche wieder zum Einschalten der neuesten Episode animierte.

Kultserien: Welche haben Sie geliebt?

Wenn Sie sich so zurückerinnern: Von welcher Kultserie der damaligen Zeit haben Sie keine Folge verpasst? Welche war Ihr absoluter Favorit – und warum? Und gab es für Sie auch eine Serie, die alle anderen toll fanden, die Sie aber gar nicht interessierte? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 29.9.2022)