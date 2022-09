Der Herbst ist da. Die beste Jahreszeit, um den Rucksack zu packen, die Wanderschuhe anzuziehen und draufloszuwandern. Klar, um das zu tun, muss man nicht unbedingt das Land verlassen – Österreich ist voll mit wunderbaren Wanderwegen. Wen es aber doch ins Ausland zieht, der kann sich hier Inspirationen holen. Die Kolleginnen und Kollegen von CNN Travel sind jedenfalls begeistert.

Lechweg, Österreich und Deutschland

Diese neuntägige Route beginnt in der bayerischen Stadt Füssen und folgt der Lech bis zu ihrer Quelle in Vorarlberg. Vorbei an den Königsschlössern des bayerischen Königs Ludwig II. und an kristallklaren Seen führt der Weg durch den Nationalpark Tiroler Lech, ein Schutzgebiet mit saftigen Wiesen, türkisfarbenem Wasser und Steinböcken auf Schritt und Tritt, schwärmt man bei CNN Travel.

Pennine Way, UK

Yorkshire Dales. Foto: AP/Danny Lawson

Der Pennine Way erstreckt sich über rund 431 Kilometer vom Derbyshire Peak District bis zu den Scottish Borders und ist der berühmteste Fernwanderweg des Vereinigten Königreichs. Die gesamte Wanderung dauert etwa drei Wochen und führt über wilde Moorlandschaften östlich von Manchester und durch die Yorkshire Dales, bevor sie über die alte Grenze des Hadrianswalls nach Schottland führt. Es sei eine Tour für Outdoor-Fanatiker, Camping-Enthusiasten und alle, die mit den Unwägbarkeiten des britischen Wetters umgehen können, schreibt CNN.

Camino de Santiago de Compostela, Spanien

Wanderer auf dem Jakobsweg. Foto: imago images/blickwinkel

Der Camino, der Jakobsweg, folgt nicht einem einzigen Weg, sondern besteht aus einer Reihe verschiedener Pilgerrouten, die alle am Schrein des Apostels Jakobus in der Kathedrale von Santiago de Compostela enden.

Die beliebteste Route verläuft von den französischen Pyrenäen aus quer durch Nordspanien. Manche entscheiden sich für eine Übernachtung in Klöstern entlang des Weges, aber viele Veranstalter bieten auch Hotelaufenthalte und Gepäcktransfers an.

The Dingle Way, Irland

Dingle-Halbinsel mit Blick auf Great Blasket Island. Foto: Getty Images/iStockphoto/twstipp

Der rund 180 Kilometer lange Dingle Way, ein Rundweg, sei die beste Möglichkeit, die Grafschaft Kerry im Südwesten Irlands zu erkunden, liest man. Der Weg beginnt in der Stadt Tralee und führt im Uhrzeigersinn über schmale Straßen, die sogenannten Boreens, über den weiten Sandstrand von Inch Beach, entlang der Klippen außerhalb von Dingle und am Mount Brandon, dem höchsten Gipfel der Dingle-Halbinsel, vorbei. Eine Reihe von Reiseveranstaltern bietet Unterkünfte entlang der Route an, die in bis zu zehn Tagen bewältigt werden kann.

Armenien und die Seidenstraße

Diese elftägige Reise führt über einige der schönsten Routen, die man in Armenien finden kann, befindet man bei CNN. Er verbindet die von der Unesco geschützten Klöster Sanahin und Haghpat, führt über Kalksteingipfel und durch grüne Wälder und bietet die Möglichkeit, in den wilden Geghama-Bergen zu wandern und den Gipfel des Aragaz, des höchsten Berges des Landes, zu besteigen.

Percorsi Occitani, Maira-Tal, Italien

Percorsi Occitani.

Eine Wanderung auf den Percorsi Occitani, einem Netz alter Pfade durch die Cottischen Alpen, sei wie eine Reise in die Vergangenheit: Viele Einheimische sprechen noch die okzitanische Sprache, und die Abgeschiedenheit des Maira-Tals macht es zu einer der unberührtesten Ecken Norditaliens, liest man. Die neuntägige Route verbindet Weiler und Dörfer und erklimmt einige der anspruchsvollsten Hügel der Region, taucht in grüne Täler ein und bietet Übernachtungen in traditionellen Berghütten.

Lykischer Weg, Türkei

Der Lykische Weg führt rund 480 Kilometer entlang der Küste der Südtürkei von Fethiye nach Antalya und bietet Wanderern die Möglichkeit, das ehemalige Königreich Lykien zu erkunden. Vorbei an der antiken Stadt Sidyma und der Geisterstadt Kaya führt die Route direkt am Wasser entlang und bietet die Möglichkeit, sich nach einem langen Wandertag in einem kühlen Bad abzukühlen. Die Route sei gut ausgeschildert und könne auch ohne Führer begangen werden, weiß man bei CNN.

Der Balkan, Montenegro und Albanien

Auf dem Kucki Kom.

"Während die Alpen für klassische europäische Wanderungen bekannt sind, bieten die wunderschönen Berge des Balkans eine hervorragende Alternative für diejenigen, die lieber abseits der Massen wandern möchten", befindet man bei CNN. Man schlägt eine Balkanwanderung vor: Der Kucki Kom, mit seinen 2.487 Metern einer der beeindruckendsten Gipfel Montenegros, sei allein schon eine Reise wert, denn der Aufstieg zum Gipfel wird mit einer grandiosen Aussicht auf das Komovi-Gebirge belohnt. Wanderungen in Albanien und Montenegro bietet zum Beispiel Weltweitwandern an. (red, 30.9.2022)

