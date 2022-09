Laut Medien will Obmann und Hauptsponsor Loidl sein Engagement 2024 beenden, der Verein soll dann in der vierten Liga weiterkicken

Die Steiermark dürfte bald um einen Profiklub ärmer sein. Foto: Reuters/ANNEGRET HILSE

Lafnitz – Zweitligist SV Lafnitz will sich laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" aus dem heimischen Profifußball zurück. Grund dafür ist demnach der für 2024 geplante Rückzug von Obmann Bernhard Loidl, der offenbar auch die Sponsorentätigkeit von dessen Unternehmen Licht-Loidl betrifft. Dadurch würde bei den Steirern ein großes Loch im Budget entstehen.

"Derzeit sieht es danach aus, dass wir um keine Lizenz für die 2. Liga ansuchen werden", wird Lafnitz-Sportdirektor Hermann Kopitsch in dem Bericht zitiert. Am Mittwoch sollten bei einem Termin mit dem Steirischen Fußballverband mögliche Aus- bzw. Abstiegsszenarien erörtert werden. Laut Statut würde Lafnitz in die Regionalliga Mitte absteigen, der Club will aber laut Kopitsch eine Klasse weiter unten weitermachen. In der Landesliga spielt derzeit die zweite Mannschaft der Oststeirer.

Nur im Falle einer Kooperation mit Bundesligist TSV Hartberg wäre ein Antreten in Liga drei denkbar, hieß es weiter. Die laufende Saison wollen die Lafnitzer aber fertigspielen. (APA, 28.9.2022)