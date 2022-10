Mario darf in "Mario + Rabbids" sogar zu Schusswaffen greifen. Die Farben bleiben dennoch bunt, und Blut gibt es auch keines. Foto: Nintendo

Nachdem der September bereits mit Return to Monkey Island und Fifa 23 starke Vorboten ins Rennen geschickt hat, läutet der Oktober nun endgültig die intensivste Gaming-Zeit des Jahres ein. Egal welches Genre, egal welche Plattform: Für ambitionierte Gamer könnte es ein teurer Monat werden.



Overwatch 2

Erscheint: 4. Oktober

Plattform: PC, Playstation 4 & 5, Xbox One & Series X/S, Nintendo Switch

Genre: Multiplayer Shooter

Im Jahr 2016 ließ Hersteller Activision Blizzard einen neuen Multiplayer-Shooter auf die Welt los: Overwatch. 25 Millionen Spieler und sechs Jahre später erscheint nun der zweite Teil. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger gibt es keine Vollpreishürde mehr: Overwatch 2 ist Free-2-play. Am schnellen Shooter-Konzept hat sich wenig geändert. Noch immer schlüpft der Spieler in die Rolle eines mit Spezialfähigkeiten ausgestatteten Charakters und versucht, mit und gegen andere Spieler bestimmte Missionsziele zu erfüllen. Teambasiertes Zusammenspiel und der Einsatz aller verfügbaren Waffen sind ausschlaggebend dafür, wer am Ende erfolgreich vom Spielfeld schreiten wird.

Während im ersten Teil noch sechs gegen sechs Spieler gegeneinander antraten, sind es in der Fortsetzung fünf gegen fünf, was das Chaos ein wenig verringern könnte. Natürlich finden sich auch neue Charaktere im Angebot, für die es erneut zahlreiche frische Kostüme zu kaufen geben wird. Als zweite Geldquelle dient dem Spiel – wie im Genre üblich – ein erwerbbarer Battle Pass, der allerdings keine spielerischen Vorteile bringen soll.

PlayStation

A Plague Tale: Requiem

Erscheint: 18. Oktober

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Swtich

Genre: Action-Adventure

Trotz spielerischer Schwächen erntete A Plague Tale: Innocence vor drei Jahren durchwegs gute Kritiken. Diese haben sich die französischen Entwickler von Asobo Studio zu Herzen genommen und liefern im Oktober mit Requiem eine offenbar an vielen Stellschrauben verbesserte Fortsetzung.

Erneut schlüpft man in die Rolle einer jungen Frau, deren Bruder Hugo die dunkle Gabe hat, Ratten zu kontrollieren. Diese Spielmechanik soll in Requiem mehr ausgebaut sein und so spielerische Freiheiten ermöglichen, die es im Vorgänger noch nicht gab. Das Setting wandert in den Süden Frankreichs, die Inszenierung wirkt noch ein wenig dunkler als im ersten Teil. Technisch wurde ebenfalls nachgebessert, und so sieht das Spiel – geht man nach den ersten Trailern – diesmal nicht nur schick aus, sondern wirkt durch neue Animationen und mehr optische Abwechslung insgesamt runder.

Nachdem sich die Entwickler offenbar ausreichend Zeit für die Fortsetzung nehmen konnten und schon der erste Teil in vielen Bereichen überzeugen konnte, dürfen sich Fans von Action-Games mit Rätseln und Schleichpassagen den Release-Tag schon einmal vormerken.

PlayStation

Call of Duty: Modern Warfare 2

Erscheint: 28. Oktober

Plattform: PC, Playstation 4 & 5, Xbox One & Series

Genre: Shooter

Call of Duty gehört sicher zu den prägendsten Shooter-Serien der Videospielgeschichte, und mit Modern Warfare 2 könnte ein wichtiger Teil im Oktober hinzukommen. Als Fortsetzung des Reboots aus dem Jahr 2019 schließt die Geschichte auch drei Jahre nach den dort erzählten Geschehnissen an.

Bekannte Charaktere werden die Story rund um politische Intrigen und geheime Spezialaufträge stützen, während das Hauptaugenmerk einmal mehr auf dem Multiplayer-Modus liegen wird. Die im September abgehaltene Beta ließ bereits erste Eindrücke sammeln, der große Ansturm an Spielern lässt zudem einmal mehr voraussehen, dass der Hunger nach schnellen Shootern dieser Art noch lange nicht gestillt ist.

Altbekanntes Gameplay, neue Modi und der Ausblick auf die Battle-Royale-Erweiterung Warzone 2 lassen wohl das Herz vieler Teenager bereits seit Wochen höher schlagen. Bald hat das Warten ein Ende.

Call of Duty

Bayonetta 3

Erscheint: 28. Oktober

Plattform: Nintendo Swtich

Genre: Action

Ja, in diesem Monat geht es viel um Fortsetzungen. Auch Bayonetta 3 ist, wie der Titel verrät, kein unbeschriebenes Blatt. 2010 von den japanischen Entwicklern Platinum Games ins Leben gerufen, sorgt die Serie seitdem für leuchtende Augen, sowohl bei Spielerinnen und Spielern mit schnellen Fingern als auch der Fachpresse. Aufgrund finanzieller Engpässe griff Nintendo in die Veröffentlichung des zweiten Teils ein. Für die Spieler hieß das leider, dass die Serie seitdem exklusiv für die Nintendo Switch erscheint.

Auch Teil drei macht da keine Ausnahme, und so ist es Switch-Spielerinnen vorbehalten, erneut mit der Protagonistin Bayonetta gegen neue Bedrohungen anzukämpfen. Ein erster Trailer hat einen Feind namens Singularity als Antagonisten vorgestellt, der seine Schergen zur Zerstörung mehrerer Welten ausgeschickt hat. Wie immer ist die Story allerdings schickes Beiwerk zu einem hoffentlich erneut großartigen Action-Feuerwerk.

"Bayonetta" bleibt Nintendo-exklusiv – leider. Foto: Nintendo

Gotham Knights

Erscheint: 20. Oktober

Plattform: PC, Xbox Series, PS5

Genre: Action

Als Gotham Knights vor einigen Jahren erstmals angekündigt wurde, war die Enttäuschung groß. Anstatt den dunklen Rächer selbst spielen zu können, darf man in diesem neuen Action-Spiel lediglich in die Kostüme von Nightwing, Robin, Red Hood und Batgirl schlüpfen. In dieser Story ist Batman offenbar verstorben, und so müssen seine jungen Begleiter für Recht und Ordnung in Gotham City sorgen und das Verschwinden von Bruce Wayne aufklären.

Als Koop-Game für bis zu zwei Spieler darf man sich in einer Open-World austoben, Verbrecher jagen und kleinere Rätsel lösen. Spielerisch orientiert sich Gotham Knights an den Batman-Spielen rund um Arkham Asylum, die vor mehreren Jahren immer wieder nach Gotham City entführten. Diesmal prügelt man sich eben als einer seiner Begleiter durch dutzende Schergen, als Antagonist dient diesmal der berüchtigte Court of Owls – und setzt dabei immer wieder zahlreiche Gadgets ein.

Gotham City ohne Batman – ein riskantes Unterfangen für die Entwickler. Foto: Warner

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Erscheint: 20. Oktober

Plattform: Nintendo Switch

Genre: Strategie

Strategische Kämpfe warten ab dem 20. Oktober auf Switch-Spielerinnen und -Spieler. Wie im Vorgänger von 2017 darf man auch in Sparks of Hope in rundenbasierten Kämpfen Mario und seine Freunde in ein großes Abenteuer schicken. Bekämpft werden ausgesandte Geschöpfe der fremden Form Cursa, die es auf unsere Welt abgesehen hat.

Wie im Vorgänger baut man eine Gruppe an Kämpfern aus, die mit unterschiedlichen Fähigkeiten in die verschieden großen Arenen steigen. Im Gegensatz zu Teil eins sind die Level diesmal etwas offener und erlauben mehr taktische Manöver. Auch das starre Sechseckfeld des Vorgängers wurde aufgelockert und lässt das Spiel etwas weniger starr wirken. In den Kämpfen müssen Deckungen genutzt, die eigenen Spezialfertigkeiten richtig eingesetzt und die nötige Ruhe ausgestrahlt werden, um die immer fordernder werdenden Kämpfe bestehen zu können.

Obwohl der taktische Umfang eines X-Com mit Sicherheit nicht erreicht wird, kann man sich mit Sicherheit auf ein optisch freundliches, aber dennoch forderndes Spielerlebnis einstellen.

Nintendo of America

New Tales from the Borderlands

Erscheint: 21. Oktober

Plattform: PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Genre: Adventure

Bereits 2014 erschien mit Tales from the Borderlands die Adventure-Interpretation des Gearbox-Shooters. Während damals noch Telltale als Entwickler fungierte, hat für die Fortsetzung der Lizenzinhaber selbst – Gearbox – das Ruder in die Hand genommen.

Wer noch nie einen Teil der Borderlands-Serie gespielt hat, soll sich laut ersten Statements der Entwickler trotzdem zurechtfinden, wird doch eine neue Geschichte mit neuen Personen erzählt. Kenner der Originale werden dennoch einige Anspielungen finden, spielt New Tales from the Borderlands doch nur ein Jahr nach Borderlands 3. Spielerisch darf ein Adventure mit zahlreichen Rätseln erwartet werden, das aber zumindest in den Zwischensequenzen einiges an Action bieten wird. Nach dem Hype rund um Return to Monkey Island neues Futter für Fans von stressfreien Spielen.

Adventures wie "New Tales from the Borderlands" haben weiterhin ihre Zielgruppe. Foto: Gearbox

Scorn

Erscheint: 21. Oktober

Plattform: PC, Xbox Series X

Genre: Horror-Action

Seit Jahren schwebt der Name Scorn durch diverse Games-Medien, doch jetzt scheint der Release unmittelbar bevorzustehen. Das aus Serbien stammende Spiel nennt sich selbst "Biopunk Survival Horror Adventure", inspiriert von Künstlern wie H. R. Giger oder Zdzisław Beksiński. Wer die Namen kennt, weiß in etwa, was zu erwarten ist – zumindest stilistisch.

Als Spielerin findet man sich auf einem Alien-Planeten wieder, der absurde Kreaturen und organische Maschinen und Waffen beheimatet. Diese Verschmelzung zieht sich offenbar durch das ganze Spiel und wird sowohl den Puzzle-Anteil als auch die Auseinandersetzungen mit Waffengewalt prägen. Das Setting ist in jedem Fall nichts für schwache Nerven, und aufgrund der langen Entwicklung des Spiels darf man gespannt sein, ob das Ergebnis die Reise wert gewesen ist.

"Scorn" sieht furchteinflößend aus – nichts für schwache Nerven. Foto: Scorn

Ghostbusters: Spirits Unleashed

Erscheint: 18. Oktober

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Genre: Multiplayer-Shooter

Die Ghostbusters dürfen endlich auch wieder auf Konsolen und PCs auf Geisterjagd gehen. In Spirits Unleashed schlüpfen vier Spieler in die Rolle von Venkman und Co, während der fünfte Spieler die Geister übernimmt. Dieses asymmetrische Gameplay fand sich zuletzt etwa in Evil Dead: The Game, wo sich Ash und Co gegen Zombie-Horden wehren mussten.

Die Geisterjägersimulation präsentiert sich als First-Person-Shooter, in dem man bestimmte Ziele in unterschiedlichen Umgebungen erledigen muss. Bestimmte Geister fangen, den verursachten Schaden gering halten und so weiter. Als Geist schreckt man die Einwohner der jeweiligen Einrichtung, irritiert die Spieler mit Geräuschen und muss die Geisterjäger vom Erreichen ihrer Ziele abhalten.

Basierend auf dem Vorwissen der Entwickler, die bereits mehrere asymmetrische Spiele geschaffen haben, beispielsweise Predator: Hunting Grounds oder Friday the 13th, und der charmanten Inszenierung kann man auf einen Überraschungshit hoffen, sofern man ausreichend Freunde an der Hand hat, die sich gemeinsam auf Geisterjagd begeben wollen. (Alexander Amon, 1.10.2022)