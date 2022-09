ORF-General kündigt weitere Präsenz auf chinesischer Kurzvideoplattform an – 2023 folgt Relaunch der ORF-TVthek

Foto: Screenshot Sport.orf.at

Wien – ORF-Generaldirektor Roland Weißmann kündigt eine weitere Präsenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Tiktok an: Vor der Fußballweltmeisterschaft werde der ORF-Sport auf der chinesischen Kurzvideoplattform starten, kündigt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann am Mittwoch im ORF-Pubikumsrat an.

Schon die Präsenz der "ZiB" auf Tiktok sorgte für Kritik privater Medienhäuser, der Privatsenderverband VÖP etwa bestätigte die rechtliche Prüfung, ob diese dem ORF-Gesetz entspricht.

Der ORF drängt im Rahmen der angestrebten Digitalnovelle auch auf mehr Möglichkeiten für ORF-Präsenz auf Social Media.

Die nächsten Digitalprojekte des ORF laut Weißmann nach der im September gestarteten Audioplattform "Sound": Im November startet die ORF-Plattform "Topos" über Kultur, Wissenschaft, Religion, die die Medien- und die Wettbewerbsbehörde bereits als neue Angebote akzeptiert haben.

Als nächsten Schritt in diesem Feld kündigt Weißmann für Anfang 2023 eine Überarbeitung der ORF-TVthek an. Motto laut Weißmann: "Lean back statt Fast Forward" – nähere Angaben machte Weißmann zunächst nicht. (fid, 28.9.2022)