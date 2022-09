Am 18. und 25. Oktober ist Georg Rihas "Universum"-Zweiteiler "Österreichs Erbe für die Welt – Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten" in ORF 2 zu sehen. Foto: ORF/RIHA Film

Wien – Vom 26. bis 30. September 2022 findet im Nationalpark Seewinkel im Burgenland der Jackson Wild Summit statt, bei dem die besten Naturdokus des Jahres prämiert werden. Im Rahmen dieses Events, das erstmals in Europa stattfindet, wurde auch der 35. Geburtstag der ORF-Naturfilmmarke "Universum" gefeiert. Am 29. September 1987 war mit David Attenboroughs "Das erste Paradies" die erste "Universum"-Dokumentation im ORF zu sehen.

"Schönheit und Verletzlichkeit unseres Planeten"

"'Universum' zeigt mit unbestrittener Glaubwürdigkeit wie nahe die Schönheit und die Verletzlichkeit unseres Planeten beisammen liegen. Es ist nicht nur eine der beliebtesten ORF-Marken, sondern auch eine Weltmarke mit höchster Reputation", sagt ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. Und "Universum"-Chef Gernot Lercher ergänzt: "Nie zuvor standen Natur- und Umweltthemen derart im Fokus. Und zwar weltweit, über alle Generationen hinweg. Der Klimawandel hat eingesetzt und schlägt bereits tiefe Wunden in unseren Planeten. Dem Naturfilm, und damit ganz besonders 'Universum‘' kommt damit natürlich eine ganz besondere Verantwortung zu."

Heimische "Universum"-Produktionen 2022/23 im Überblick

"Wildes Slowenien – Am Puls der Wildnis" (4. Oktober) von Christine Sonvilla, Marc Graf und Klaus Feichtenberger führt in ein Nachbarland Österreichs, das auf kleinstem Raum nahezu alle Klimazonen und Lebensräume Europas bietet.

2022 feiert die UNESCO-Welterbekonvention ihr 50-jähriges Bestehen, die Unterzeichnung durch die Republik Österreich jährt sich zum 30. Mal. Zum Doppeljubiläum stellt Georg Rihas Zweiteiler "Österreichs Erbe für die Welt – Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten" Österreichs Erbe für die Welt am 18. und 25. Oktober filmisch dar. Leander Khil und Mario Kreuzer dokumentieren in "Zugvögel – Ein Jahr vergeht im Flug" (8. November) das Wunder des Vogelzugs.

Doris Hochmayrs Dokumentation "Katar – Perlen im Sand" (15. November) gibt Einblick in die Welt tierischer Spezialisten, für die die karge Steinebene paradiesische Lebensräume bietet. Franz Hafner porträtiert am 22. November das "wilde Leben im Toten Gebirge", Rita und Michael Schlamberger dokumentieren die Vielfalt, die die Natur Tschechiens zu etwas so Besonderem macht – in "Wildes Tschechien – Ein Land wie im Märchen". Auf dem Programm stehen weiters die Produktionen "Geheimes Indien – Das echte Dschungelbuch" und "Vietnam – Ungezähmte Wildnis". (red, 28.9.2022)