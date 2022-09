Wird bald offiziell vorgestellt: die Pixel Watch. Foto: Google

Lange mussten die Fans von Wear OS auf eine eigene Smartwatch von Google warten, in wenigen Tagen soll es nun aber so weit sein: Am 6. Oktober wird das Unternehmen die Pixel Watch ganz offiziell präsentieren.

Ausblick

In diesem Fall ist das auch keine Vermutung, Google hat die Uhr bereits vor Monaten angekündigt. In den vergangenen Tagen wurden zudem neue Renderings veröffentlicht, die einen ersten Eindruck von Hard- und Software vermitteln sollen. Rund um ebendiese Grafiken und Animationen spielt sich derzeit aber eine kleine Posse ab.

Bei einzelnen Bildern ist der Unterschied sehr deutlich. Grafik: Google

Bei anderen Watchfaces fällt es weniger auf.

Nachgebessert

Wie aufmerksamen Reddit-Usern aufgefallen ist, hat Google die Renderings der Uhr nachträglich ausgebessert und durch neue Varianten ersetzt. Varianten, bei denen plötzlich ein kleinerer "Bezel" – der Bereich zwischen wirklich nutzbarem Display und Gehäuserand – zu sehen ist. Vergleichsgrafiken zeigen dabei, dass der Unterschied durchaus signifikant ist, auch wenn aufgrund der gewählten schwarzen Hintergründe nur schwer sicher festgestellt werden kann, wo wirklich der Rand ist.

Der vermutet große "Bezel" hatte bereits bei der ersten Präsentation vor einigen Monaten für Diskussionen gesorgt. Nun wäre es natürlich möglich, dass Google seitdem bei der Hardware nachgebessert hat – oder aber die Marketingabteilung jetzt schummelt. Wirklich abschließend wird sich das wohl erst klären lassen, wenn die Uhr einmal in den Händen von unabhängigen Testern landet.

Das aktuellste Promotionvideo für die Pixel Watch. Google Taiwan

Ausblick

Die restlichen offenen Fragen – etwa zu Hardwaredetails, Softwareausstattung und vor allem Preis – sollen dann am 6. Oktober beantwortet werden. DER STANDARD wird die Präsentation der neuen Google-Hardware – es stehen auch neue Smartphones und Nest-Geräte an – mit einem Liveticker begleiten, der Start ist um 16 Uhr (MESZ). (apo, 28.9.2022)