Von 29. September bis 27. August des nächsten Jahres widmet sich das Dommuseum in Wien ganz dem Thema Essen und Trinken. Dabei wirft die Ausstellung einen weiten Blick auf die sozialen sowie kunsthistorischen Aspekte des Hedonismus. Von Plastik, Grafik, Malerei, Fotografie über Videokunst zeigt das Museum in unterschiedlichsten Medien die Rolle des Essens, egal ob im familiären Kontext oder in der politischen Sphäre.

Messe für eh alles



In der Marx-Halle im dritten Bezirk in Wien kommen am 1. und 2. Oktober 150 Ausstellerinnen und Aussteller aus den Bereichen Design, Mode, Food und Schmuck beim Edelstoff-Herbstmarkt zusammen. Streetfood ist bei so einem Markt natürlich die Devise – und das bedeutet: Es gibt Burritos und Bowls ebenso wie Pasta, vietnamesisches Curry, Burger und Süßes. Eh nicht schlecht, beim Stöbern durch Keramiken, Taschen und Gewand braucht man eine Stärkung zwischendurch. Aber auch Delikatessen kann man erstehen: Gelees, Saucen, Öle und Liköre. Vier Euro kostet der Eintritt.



Foodblog-Awards vergeben

Am Montag wurden die Preisträgerinnen und Preisträger der diesjährigen Austria-Food-Blog-Awards prämiert. Gewählt wurden die besten Foodblogs, eh logisch, und die besten Food-Influencer – okay. Größen aus der Gastrobranche wie Heinz Reitbauer, Silvia Schneider, Barbara van Melle, Tobi Müller vom Lokal Mochi und Eveline Wild saßen in der Jury und trafen die Auswahl. Zum besten Foodblog wurde "Shapes & Peaches" vor "Appetite for Life" und "Mimilicious" gekürt, zum besten regionalen Rezept der Germknödel-Donut des Blogs "Genusskind", während in der Kategorie Rezepte für eine bessere Welt die Brotsuppe von "Mobyforty" mit einer Auszeichnung prämiert wurde.

Neapel im 23. Bezirk



Liesing ist um eine Pizzeria reicher: Mit dem Il Rione hat Gaetano Brancato die neapolitanische Esskultur an den Wiener Stadtrand gebracht. Es gibt Klassiker mit Büffelmozzarella, Pizze Bianche mit Salsiccia und Friarielli belegt oder vegane Pizzen mit Ratatouille oder gegrilltem Radicchio. (rec, 1.10.2022)

