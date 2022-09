Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi bei einer Pressekonferenz. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Am 20. Oktober startet die Viennale in ihre 60. Ausgabe. Den runden Geburtstag hat Festivaldirektorin Eva Sangiorgi genutzt, das Instrument des kultigen Festspieltrailers aufzufetten – auf das Sechsfache, um genau zu sein: So gibt es heuer nicht nur einen Trailer, sondern sechs cineastische Mikrowerke, die Filmfreunde vor den Projektionen empfangen. Die ersten drei wurden nun am Mittwoch auf www.viennale.at veröffentlicht und laufen ab Donnerstag in einigen Kinovorprogrammen.

Als Vorgabe sollten die Regiekräfte eher kleine Filme denn Trailer realisieren. Die 94-jährige argentinische Experimentalfilmerin Narcisa Hirsch hat unter diesem Motto "Songs from Naples" mit einer Szene aus ihrer Sammlung geschaffen. Auch die 56-jährige US-Amerikanerin Nina Menkes griff für "The Lioness" auf altes Material zurück, gedreht während einer Indienreise, während der 43-jährige Ryusuke Hamaguchi mit "Walden" einen Film über den Blick geschaffen hat. Die fehlenden drei Trailer, die von Claire Denis, Sergei Loznitsa und einem Überraschungskünstler stammen, werden dann bei der Programmpressekonferenz am 11. Oktober enthüllt. (APA, 28.9.2022)