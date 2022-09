Foto: Klimaschutzministerium/Cajetan P

Liebe Leserin, lieber Leser,

viele Menschen warten immer noch auf ihre Auszahlung des Klimabonus. Dazu gibt es immer wieder auch Verwirrung darum, ob das Geld per Überweisung am Konto oder in Form von Gutscheinen per Post kommt. Wir haben uns auf Spurensuche in der österreichischen Verwaltung begeben.

Weiters warnt Eric Hovitz, Forschungschef von Microsoft, vor einer neuen Generation an manipulativen Technologien. Künftige Deepfakes könnten die Grenze zwischen Realem und manipulierten Fotos, Videos und Tondateien weiter verschwimmen lassen.

Und im Silicon Valley, dem Nabel der Techwelt, droht nach einigen Jahren des Fortschritts eine Rückkehr in alte Muster. Nach wie vor besitzen Männernetzwerke viel Macht und wenn es um Risikokapital geht, schaut für Start-ups von Frauen und Menschen nichtweißer Hautfarbe immer noch sehr wenig heraus.

Das und mehr lesen sie heute bei uns, wir wünschen interessante Lektüre!

Geld oder Gutschein: Das ewige Kreuz mit dem Klimabonus

Deepfakes: Eine neue Ära der Täuschung steht bevor

Silicon Valley: Die Rückkehr der "Bro Culture"

"Whale Safe": KI-System soll vermeiden, dass Schiffe Wale überfahren

Sweet Home 3D: Ein Gratistool hilft beim Einrichten der neuen Wohnung

Musikstreaming: Studie fordert Ende der Gratiskultur

Magenta verstieß gegen VKI-Urteil und muss 60.000 Euro Strafe zahlen

Autonome Fahrzeuge: Obacht, ein Auto mit Augen