Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon als Johnny Cash und June Carter in James Mangolds "Walk the Line", 20.15 Uhr, RBB.

Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation

19.40 REPORTAGE

Re: Bandenkriminalität in Schweden – Eskalation der Gewalt Während in ganz Europa die Gewaltkriminalität sinkt, steigt ausgerechnet in Schweden die Waffengewalt. Dabei handelt es sich eher um unorganisierte, nicht um organisierte Kriminalität. Bis 20.15, Arte

20.15 ACTION-BALLEREI

White House Down (USA 2013, Roland Emmerich) Officer John Cale (Channing Tatum) bewirbt sich für den Personenschutz des US-Präsidenten, als das Weiße Haus von paramilitärischen Terroristen gestürmt wird. Den Präsidenten kann er retten, aber seine elfjährige Tochter wird als Geisel genommen. Bis 22.15, ORF 1

20.15 JOHNNY CASH

Walk the Line (USA 2005, James Mangold) In den Fünfzigerjahren beginnt der Aufstieg des Sängers Johnny Cash, mit June Carter geht er auf Tournee. Mit dem Ruhm überfordert, rutscht der Musiker in eine Alkohol- und Tablettensucht. Sehenswert, vor allem was Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon aus Johnny und June machen. Bis 22.25, RBB

20.15 DOKUMENTATION

Die Herz-Revolution – wie wir gesünder alt werden Das Herz ist ein Muskel, der sich trainieren lässt. Medizin und Prävention sorgen für viele gesunde Jahre – sogar bei Herzfehlern. In Scobel – Herz intakt? geht es ab 21.00 Uhr um die Verbindung zwischen Herz und Hirn. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Rosenheim-Cops in echt Seit rund 20 Jahren ermitteln die Rosenheim-Cops. Eine Reportage über die erfolgreichen Fernsehpolizisten und ihre Fans. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live: Die Macht des Präsidenten – was darf die Nummer eins? Wie hat sich das Bild und die Rolle des Amts gewandelt, und vor welchen Herausforderungen steht der Bundespräsident? Bei Lou Lorenz-Dittlbacher diskutieren unter anderen Bundespräsident a. D. Heinz Fischer, die ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatin Heide Schmidt und Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle. Bis 21.55, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar 7: Vertrauen verspielt – Regiert die Politik am Volk vorbei? Bei Michael Fleischhacker diskutieren der ehemalige CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Historikerin Andrea Komlosy, Medienwissenschafter Norbert Bolz und Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz. Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Energiepreiszuschuss: Welche Unternehmen von den Milliardenhilfen profitieren. / Fracking oder Frieren: Umstrittene Gasfördermethode ist wieder im Gespräch. / Machen statt Kaufen: Warum Do-it-yourself so populär ist. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind diesmal die Schauspieler Otto Schenk und Heinz Marecek. Bis 23.50, ORF 2