Foto: Reuters/Lisa Leutner

Der Gasfernleitungs- und -verteilernetzbetreiber Gas Connect Austria testet in Kooperation mit dem Technologieunternehmen Bladescape und der Luftfahrtbehörde Austro Control die Inspektion seines Netzes mittels Drohnen. Ausgestattet mit hochauflösenden Kameras und umfangreichen Sicherheitskomponenten, sollen die unbemannten Luftfahrzeugsysteme laut einer Aussendung eine präzise und zuverlässige Überprüfung der Pipeline-Trassen ermöglichen.

Jungfernflug

Bei der Premiere am Mittwoch absolvierte eine mit Sicherheitskomponenten wie Fallschirm und automatischer Hinderniserkennung und -vermeidung ausgestattete Drohne einen halbstündigen Demoflug entlang der West-Austria Gasleitung im Abschnitt Baumgarten – Eibesbrunn in Niederösterreich. Baumgarten ist eine der größten Erdgasdrehscheiben Europas. Das Netz der Gas Connect Austria hat etwa 900 Kilometer. Automatisiert fliegende Drohnen könnten anstatt der bisher üblichen Befliegung per Helikopter zum Einsatz kommen.