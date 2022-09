Lange Zeit wurde gerätselt, warum der Stich der Blutsauger so häufig schwerwiegende Gesundheitsfolgen nach sich zieht. Nun gibt es eine heiße Spur

In unseren Breitengraden zählen sie zu den Profiteuren des Klimawandels. Ausgedehnte Sommer und wärmere Winter haben dafür gesorgt, dass die bislang 18 heimischen Zeckenarten übers Jahr gesehen nicht nur länger aktiv sind, sondern auch in höher gelegenen Regionen vorkommen. Die steigenden Temperaturen locken zudem exotische Arten wie die tropische Riesenzecke Hyalomma marginatum an, die neue gefährliche Krankheiten übertragen kann.

Auch ohne Neuankömmlinge wie diese zählen die Spinnentiere zu den gefährlicheren Krankheitsüberträgern. Neben der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), gegen die man sich mit einer Impfung schützen kann, ist auch die Lyme-Borreliose gefürchtet. Zwischen 25.000 und 70.000 Menschen infizieren sich allein in Österreich jährlich damit.



Borrelien-Übertragung

Hauptverantwortlich dafür ist die in Mitteleuropa weitverbreitete Zeckenart Ixodes ricinus, auch als "gemeiner Holzbock" bekannt. Wer die Zecke sofort entdeckt und entfernt, muss sich keine Sorgen machen. Die Übertragung mit den Bakterien erfolgt im Schnitt erst nach zwölf Stunden, jedenfalls nicht vor sechs Stunden nach dem Stich.

Zecken sind Überträger verschiedener Krankheiten. Besonders häufig ist Borreliose. agesnews

Die Krankheit lässt sich mit Antibiotika zudem gut behandeln. Bleibt sie jedoch unentdeckt, sind eine Reihe von diffusen Beschwerden möglich, die Haut, Nervensystem, Gelenke, aber auch Herz und Augen betreffen können. Schätzungen zufolge entwickeln fünf Prozent nach einem Zeckenstich eine Borrelien-Infektion. Warum die dafür verantwortlichen Erreger so einfaches Spiel mit dem menschlichen Körper haben, war wissenschaftlich bisher unklar.



Zeckenspeichel hebelt Immunzellen aus



Laut einem Forschungsteam der Universitätsklinik für Dermatologie der Med-Uni Wien ist dieses Rätsel nun gelöst: Der Speichel von Zecken hemmt die Abwehrfunktion der Haut und sorgt so dafür, dass etwaige Erreger sich leichter vermehren können. Der Studie zufolge, die im "Journal of Clinical Investigation" publiziert wurde, führt der Kontakt mit Zeckenspeichel dazu, dass die Funktion der Immunzellen beeinträchtigt wird. Vor allem die für das immunologische Gedächtnis wichtigen T-Zellen waren davon betroffen, was wiederum die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion erhöht.



Die Erkenntnisse sind den Forschenden zufolge wichtig, um eine erfolgreiche Impfung zum Schutz vor Krankheiten wie Borreliose entwickeln zu können. Während die FSME-Impfung beinahe hundertprozentigen Schutz vor der gefährlichen viralen Erkrankung bietet, existieren für andere bakterielle Erreger bisher noch keine zugelassenen Impfstoffe. Zumindest bei Borreliose könnte es bald so weit sein. Ein Vakzin des Biotech-Unternehmens Valneva wird derzeit gemeinsam mit Pfizer auf seine Wirksamkeit geprüft. (red, 29.9.2022)