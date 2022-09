Foto: Hendrich, APA, Gorfer, ZDF

Es ist kein komplettes Verbot, bestenfalls ein halbes: Die Regierung hat am Mittwoch ihr 1,3 Milliarden Euro teures Energie-Hilfspaket für Unternehmen vorgestellt. Betriebe, die um Unterstützung ansuchen, müssen den Betrieb der umstrittenen Heizschwammerln einstellen. Für alle anderen bleibt es erlaubt. Und: Die Grünen haben sich mit dem Wunsch, Flutlichtanlagen für Nachtskifahren zu untersagen, nicht durchsetzen können.

Kommen wir so durch die aktuelle Energiekrise oder sind strengere Maßnahmen notwendig? Wer kann effektiv Strom und Gas einsparen, was dürfen wir Betrieben und was Haushalten abverlangen – oder müssen es immer die anderen sein, die sich beschränken sollen. Haben wir genug Energie für den Wintertourismus?

Rund um diese Fragen wird bei einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" in dieser Woche diskutiert. Zu Gast beim Videotalk ist der Tiroler Unternehmer und Politiker Franz Hörl, Obmann des Fachverbands Seilbahnen in der Wirtschaftskammer. Zu Gast ist auch Mario Pulker, Sprecher der Wirte ebendort. Ebenfalls dabei ist die bekannte Klimaaktivistin Lena Schilling sowie Lamia Messari-Becker. Sie ist eine Klima- und Umweltexpertin, die im Bereich Gebäudetechnologie und Bauphysik forscht.

Stellen Sie Ihre Fragen!

Wie immer gilt: Wir wollen über Ihre Fragen diskutieren. Nutzen Sie die Gelegenheit und stellen Sie den spannenden Gästen Fragen oder schreiben Sie uns, wie Sie die Thematik sehen. Die spannendsten Postings wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 28.9.2022)