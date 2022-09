Wegen Quarantänesorgen, und weil mehrere Aktive nicht geimpft sind, verzichtet der österreichische Tischtennisverband auf die Team-WM in China. Liu Jia ist darüber nur bedingt glücklich.

In dieser Galerie: 2 Bilder Gut zwei Jahrzehnte lang verpasste Österreichs Tischtennisspielerin Liu Jia praktisch keine WM, nun ist sie zum Zusehen gezwungen. Foto: Reuters / Thomas Peter Kann als doppelte Europameisterin nicht bei der WM mitspielen: Sofia Polcanova.

Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Es war eine überraschende und auch etwas merkwürdige Entscheidung, die der Tischtennisverband (ÖTTV) vor wenigen Tagen verkündete. Österreich verzichtet auf die Team-WM in China ab 30. September. Man sorgte sich laut ÖTTV wegen der Quarantäne-Bestimmungen, ausschlaggebend ist aber auch, dass etliche Aktive die Impfvorgaben der Chinas nicht erfüllen. "Um ein Visum zu bekommen, müssen Österreicher eine aktuelle dritte oder vierte Impfung nachweisen", sagte ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl. "Ein Teil unseres Teams kann diese Kriterien nicht erfüllen. Deshalb mussten wir auf den Start verzichten."

Nationalteamspielerin Liu Jia sieht die WM-Absage "mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Der Verband hat uns nicht überstimmt, ich akzeptiere das. Aber es ist auch irgendwie absurd, nicht dabei zu sein", sagt die 40-jährige, aus Peking stammende Linzerin zum STANDARD. Liu Jia ist sechsfache Olympiateilnehmerin, wurde 2005 Europameisterin im Einzel und gewann 2013 mit Froschberg die Champions League. Die Absage kostet Österreichs Teams zwar Punkte im Olympiaranking für Paris 2024, schwer ins Gewicht fällt sie aber nicht. Die Olympia-Startplätze für Europas Nationen werden bei den European Games 2023 und der Team-WM 2024 vergeben. Für eine Top-8-Setzung bei der Team-WM 2024 zählt die Team-WM 2022 als eines von acht Resultaten.

Die beste EM-Nation

So oder so fehlt mit Österreich eine Topnation. Beide Auswahlen, sowohl Frauen als auch Männer, hatten bei der letzten Team-WM 2018 im schwedischen Halmstad das Viertelfinale erreicht. Bei der Einzel-EM im August in München gewann Sofia Polcanova Gold im Einzel und Doppel, mit zwei weiteren Medaillen holte Österreich die Nationenwertung.

Die diesjährige Team-WM findet im westchinesischen Chengdu statt, dort soll es nach Aufhebung eines fast dreiwöchigen Lockdowns eine Bubble nach Vorbild der Olympia-Blase bei den Winterspielen im vergangenen Februar in Peking geben. Richard Prause, Sportdirektor des Deutschen Tischtennisbunds (DTTB), sprach zuletzt von vergleichsweise großer Bewegungsfreiheit für WM-Teilnehmer innerhalb der isolierten Zone. Bei einem positiven Fall drohen zehn Tage Quarantäne. Liu Jia zeigt Verständnis für die österreichische Absage. "Es wäre schwierig geworden, die WM hätte wahnsinnig viel Geld gekostet. Auch etliche andere Mannschaften haben für China abgesagt."

Wie reagiert das Sportministerium darauf, dass Athleten wegen fehlender Impfungen an Großevents nicht teilnehmen können? Könnte das vielleicht sogar Folgen haben, etwa bei Förderungen? "Die Entscheidung der Athleten beziehungsweise des Verbandes ist zu respektieren", lässt das Ministerium dazu wissen. Die für die WM genehmigten Fördergelder können – wie in allen anderen vergleichbaren Fällen, etwa wegen verletzungsbedingter oder Coronafällen – umgewidmet oder auch als Rücklage ins nächste Jahr mitgenommen werden. Auf die Fördersummen würde sich das erst bei der nächsten Fördermittelzuteilung 2024 auswirken, falls fehlende Top-Resultate negative Folgen auf Rankings haben.

Auch etliche Stars aus Deutschland, Tschechien, Italien oder Polen machen um die WM einen Bogen. ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke kann es verstehen. "Das Risiko ist zu hoch, denn wir wissen nicht, wie ein möglicherweise mit Corona infizierter Spieler aus China zurückkommen soll. Dafür bietet der Veranstalter keine Lösungen an."

Für Liu Jia reißt damit eine lange Serie. Seit gut zwei Jahrzehnten hat die Oberösterreicherin praktisch jede WM bestritten – einmal fehlte sie, weil sie schwanger war. Am Mittwoch hat sie sich sogar die Auslosung angeschaut. "Ich hätte ohne Wenn und Aber gespielt. Die Team-WM hat für mich eine größere Bedeutung als eine Einzel-WM. Mit uns wäre zu rechnen gewesen. Platz fünf hätte ich uns zugetraut." (Fritz Neumann, Florian Vetter. 28.9.2022)