Der SKN St. Pölten hat es geschafft. Foto: APA/EVA MANHART

St. Pölten – Der SKN St. Pölten hat mit einen 2:2 nach Verlängerung gegen KuPS Kuopio den erstmaligen Einzug in die Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League geschafft.

Nach dem 1:0-Erfolg in Finnland musste Österreichs Serienmeister in der NV Arena lange zittern. In der 119. Minute gelang der entscheidende Treffer durch Mateja Zver. (red, 28.9.2022)