Psytrance in Innsbruck, eine Cosmic Cruise in Wien und Weltraumforscher aus der Schweiz

"Virtuality" ist ein progressiver Tranceproduzent und DJ aus Vorarlberg, der beim Psybox Jungle Visions Event die Menschen in einen Trance-Zustand versetzen wird. Auch die aufregende Licht-Dekoration eröffnet das Tor für einen anderen Kosmos und ist hierfür bei Psytrance-Events ein Muss, um in den Outer Space abzuheben. Foto: IG @ virtuality.music

Ab in neue Universen – der Space ruft! Partys setzen sich gern mit der Zeitverschiebung oder dem Kosmos auseinander, wie das ja schon in den 80ern gängig war. Elektronische Musik ist ja eigentlich auch die Sprache der Aliens, right?

Freitag, 30.9.

Die "Psybox" ist ein Psychedelic Trance & Tribal Gathering, das den Queensclub in Innsbruck in neue Sphären schießt. Wer Psytrance kennt, weiß auch, dass Neondekoration und UV-Licht zusammen mit progressiven Sounds neue Welten erschaffen, die sicherlich nicht von dieser Erde sind. Schnell, kaleidoskopisch und bunt. Auf dem Wiener Badeschiff wird Cosmic Cruise diese Welt musikalisch mit allen Genres kreuzen. Lust auf "Schweben" im Weltraum? Klar, das geht bei der gleichnamigen Veranstaltung im Rhiz in Wien, die Artists namens Die Weltraumforscher aus der Schweiz und Space Gear aus Österreich präsentieren. "Schweben" ist eine Mischung aus Ambient Drone, Organic Club Music, Avantgarde-Pop und experimenteller elektronischer Musik der 70er- und 80er-Jahre.

Drüben im Fluc verspricht das Artcover der Veranstaltung Garten von Eben – Kapitel 1: Aufbruch den Weg zurück in eine andere Zukunft. Downtempo und Techno geben dort den Treibstoff für die Reise in den Kosmos an. Techno ist auch im Ponyhof beim Gürtel, wo sich das Event Whiplash präsentiert. Eine Zeitreise passiert auch im Club Prst, wo das Event Merkwürdig auf den Stil der Pacman-Computerspielschrift setzt und die Elektro-Ära ehrt.

Samstag, 1.10.

Mit der Cockpitdisplayanzeige eines Spaceships will das Kollektiv Our minds zur Circa Afterhour ins Loft laden. In diesem Universum gibt es keine Zeit und keinen Schlaf (von sechs bis elf) – dafür sorgen DnB, Jazz, Hard Trance, Metal in Kombi. Das Event Soundkastl macht dies im Schloss Meierhof in Oberösterreich. "Disco Frisco" zieht Sie in einen Sog aus Laser und Licht, erinnert an die Digitaluhr und erzeugt so ein Zeitlooping mit Platten von Italo-Disco über Electro und Trance, veranstaltet vom Label Archaic Future Sounds, wie passend. (Nadine Cobbinam 30.9.2022)