Spitzenkoch Max Natmessnig, der im Restaurant Rote Wand Chef's Table in Lech vier Hauben erkocht hat, geht nach München. Der Weggang von Natmessnig und seiner Frau Bekah Roberts, die in Lech das Restaurant leitete, war schon im Frühling angekündigt worden, seit Mittwoch ist nun offiziell, wo sie in Zukunft werken werden. Im Restaurant Alois von Dallmayr wird der 34-jährige Natmessnig am 1. Oktober Küchenchef, Bekah Roberts wird gemeinsam mit Sommelier Julien Marlat das Restaurant leiten.

Natmessnig kochte im Elsass in der Auberge de l’Ill, von 2008 bis 2010 war er als als Chef de Partie im Steirereck tätig. Weitere Spitzenadressen waren das niederländische Oud Sluis mit Chefkoch Sergio Herman, danach wechselte er in die USA zu Daniel Humm ins The Nomad, wo er auch seine Frau kennenlernte. Im nächsten Lokal, dem Chef’s Table at Brooklyn Fare unter Küchenchef César Ramirez, begegnete ihm Joschi Walch, Betreiber des Hotels Rote Wand in Lech am Arlberg, dieser machte ihm das Angebot, in der Roten Wand zu kochen. 2017 übersiedelten Natmessnig und seine Frau von New York an den Arlberg.

Max Natmessnig ist ab 1. Oktober Küchenchef im Alois in München.

Im April wurde bekannt, dass er die Rote Wand verlassen würde – ein fast logischer Schritt für einen Vier-Hauben-Koch, der auch mit Michelin-Sternen ausgezeichnet werden möchte. Das ist in Österreich nur in Salzburger und Wiener Lokalen möglich, gibt es doch keinen eigenen Österreich-Guide. Michelin listet nur Salzburg und Wien in seinem Restaurantführer "Main Cities of Europe".

Der Nachfolger von Natmessnig in der Roten Wand steht schon seit August fest: Julian Stieger übernimmt am Rote Wand Chef's Table. Er war davor im Kopenhagener Drei-Sterne-Lokal Geranium – im Juli bei den "World's 50 Best" als "bestes Restaurant der Welt ausgezeichnet" – tätig. (ped, 29.9.2022)