Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause ist es heuer wieder so weit: Am 1. und 2. Oktober findet in der Messe Wien die Vienna Comic Con (VIECC) statt. Dabei werden wie üblich nicht nur zahlreiche Fans von Graphic Novels, Filmen, Games und Co erwartet – einen besonderen Blickfang bilden zu diesem Anlass die Cosplayerinnen und Cosplayer, die das Bad in der Menge genießen.

Wer Cosplay liebt, lässt sich oft auch gerne in seinem Outfit fotografieren. Foto: Getty Images/ColobusYeti

Faszination Cosplay

Die auffällige, meist bis ins Detail ausgefeilte Gewandung dieser Hardcore-Fans zieht alle Blicke auf sich – und ist nicht selten das Ergebnis langwieriger Vorbereitungen und DIY-Anstrengungen. Der Begriff "Cosplay" – ein Kofferwort aus den Worten "Costume" und "Play" – hat seine Wurzeln in der japanischen Manga- und Animekultur. Inzwischen finden die Praktizierenden ihre Inspiration jedoch längst auch in anderen Genres und verkörpern unter anderem Charaktere aus Film, Videospiel und Literatur. Großevents wie die Vienna Comic Con nehmen Cosplayerinnen und Cosplayer oft zum Anlass, ihr Hobby mit der Welt zu teilen – was das Publikum für gewöhnlich mit Freude, Staunen und Begeisterung quittiert. Gerne posieren die so auffällig Gewandeten dann für Fotos – so viel Liebe zum Outfit will schließlich gewürdigt werden.

Best of Cosplay: Ihre Fotos, bitte!

Schicken Sie uns Ihre Cosplay-Aufnahmen an userfotos@derStandard.at! Welches Outfit auf der VIECC 2022 hat Sie am meisten fasziniert? Praktizieren Sie selbst Cosplay? Und wenn nicht: Welche Figur aus diesem Kontext würden Sie am liebsten einmal verkörpern? (Daniela Herger, 30.9.2022)