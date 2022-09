In dieser Galerie: 2 Bilder "Drei" schaltet alle 5G-Sendestandorte für 5G Standalone frei. Foto: AFP, JUSTIN SULLIVAN Foto: Hutchison Drei Austria GmbH

5G Standalone ist ab sofort auch in Österreich für insgesamt 1,3 Millionen Haushalte und Unternehmen verfügbar. Netzbetreiber "Drei" hat als erster Anbieter in Österreich das reine 5G-Kernnetz mit 29. September 2022 an den Start gebracht. Vermarktet wird das Netz unter "5G+". Alle bestehenden Sendestandorte sind für die neue Technologie freigeschaltet.

Stützräder ablegen

Bisher war das 5G-Netz eigentlich ein Hybrid, eine Art Brückenlösung, die mit alter 4G-Technologie im Hintergrund als Krücke betrieben wurde. Die Antennen nutzten zwar bislang 5G zur Kommunikation mit dem Smartphone oder dem Router der Anwendenden, aber das Kernnetz läuft weiter über LTE – eine tiefergehende Analyse gibt es hier. Diese "Stützräder" wolle man nun ablegen, wie der Chief Technical Officer von "Drei", Matthias Baldermann, erklärt.

5G Standalone greift im Hintergrund nicht mehr auf LTE zurück. Foto: Hutchison Drei Austria GmbH

Insgesamt laufen rund 80 Prozent der Internetzugänge in Österreich über Mobilfunk, weil Kabel oder Glasfaseranschlüsse vielerorts noch nicht verfügbar sind. Das Datenvolumen im Mobilfunkinternet steigt deshalb seit Jahren exponentiell und hat laut Regulierungsbehörde RTR im ersten Quartal 2022 schon an der Grenze von einer Milliarde Gigabyte gekratzt. Die LTE-Netze gelangen deshalb in Österreich langsam an ihre Kapazitätsgrenze. Im Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 der EU-Kommission lag Österreich in puncto Connectivity zuletzt nur auf Platz 14. 5G Standalone soll laut "Drei" diese Versorgungsengpässe überwinden.

Weniger Latenz, garantierte Bandbreite

Die Latenzzeit, also die Reaktionsgeschwindigkeit des Netzes, von 5G Standalone soll unter 20 Millisekunden liegen. Technisch ist es bei 5G Standalone möglich, eine Million Geräte pro Quadratkilometer zu unterstützen. Durch sogenanntes Network Slicing sind Betreiber mit 5G Standalone nun außerdem in der Lage, für bestimmte Services und Geräte fixe Geschwindigkeiten im mobilen Internet anzubieten. Dabei wird ein gewisser Teil der Bandbreite für die Kunden reserviert. Im Fall von "Drei" garantiert man so beim Tarif "Fix 5G+ L" die Hälfte der maximal möglichen Bandbreite von 150 MBit/s, also 75 MBit/s. Der schnellste aktuell angebotene Tarif soll bis zu 500 Mbit/s liefern, mit garantierten 250 Mbit/s.

Damit das alles funktioniert, sind neue Router nötig, die erstmals auch für den Außenbereich angeboten werden, darüber hinaus werden zwei Mesh-Geräte zur Erweiterung der WLAN-Abdeckung zur Verfügung gestellt.

"Für Österreich bricht mit diesem Technologiesprung ein neues Internetzeitalter an. Mit 5G+ bieten wir ab sofort mobiles Internet mit Bandbreitengarantie – nicht nur für Unternehmenskunden, sondern auch für Privatkunden zu Hause. Damit sind unsere Kunden in Österreich, aber auch in Europa und sogar weltweit die ersten, die in vollem Umfang vom neuesten Technologiestandard im Alltag profitieren", erklärt "Drei"-CEO Rudolf Schrefl.

Ob 5G+ verfügbar ist, kann man hier überprüfen. (pez, 29.9.2022)