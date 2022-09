Cosplayer und Fans werden die Gänge zwischen den Ständen wieder gut füllen. Foto: Messe Wien

An diesem Wochenende ist es so weit – die Vienna Comic Con (VIECC) öffnet ihre Tore in der Messe Wien. Auf dem Programm stehen auch in diesem Jahr Autogrammstunden mit Stars aus Netflix-Serien und Co, Cosplayer aus mehreren Ländern, zahlreiche E-Sport-Duelle, eine riesige Artist-Alley, Familien-Entertainment, Comics, Wrestling-Kämpfe und einiges mehr. Nach dem Ausfall im letzten Jahr rechnen die Veranstalter am Wochenende mit rund 20.000 Besuchern.

Schauspieler aus Netflix-Serien und Co

Unter den Star-Gästen befinden sich unter anderem Christopher Lambert, bekannt als Highlander; Jack Gleeson, den man aus "Game of Thrones" kennt; Clive Standen, der Rollo in Vikings verkörperte; Nikola Djuricko alias Yuri, der Schmuggler aus "Stranger Things", und einige mehr. Auf der VIECC erzählen die Schauspielerinnen und Schauspieler in Panels von ihren Erfahrungen auf dem Filmset, geben Autogramme und stehen für Fotos zur Verfügung.

Auch bekannte Comic-Zeichner werden am Wochenende erwartet. Unter ihnen Miguel Diaz, der Zeichner der Schlümpfe, Marco Castiello, aus dessen Feder unter anderem "Star Wars"- und "Captain America"-Comics stammen, und Francesco Barbieri, der vor allem Looney-Tunes- und Disney-Charaktere zu Papier bringt.

Die Hallen der Comic Con sollen auch in diesem Jahr gefüllt mit allerlei Fotomotiven sein. Foto: VIECC

E-Sport

Neben einer Free-to-play-Area, wo selbst Hand an diverse Games gelegt werden kann, ist die Vienna Challengers Arena (VCA) Austragungsort mehrerer Turniere mit Preisgeldern in den diversen Games. Unter anderem ist die VCA der letzte Stopp der berühmten Smash World Tour und zieht damit Spieler aus der ganzen Welt nach Wien. Auch Minecraft-Fans kommen beim VCA Emerald Championship auf ihre Kosten. Beim Coca-Cola eSoccer Cup kämpfen FIFA-Spieler um ein Preisgeld von 4.000 Euro.

Premieren

Eines der Highlights in jedem Jahr des Events war mit Sicherheit der bunte Cosplay-Contest, die Cosplay Central Crown Championships, bei dem die besten Cosplayer aus und rund um Österreich antreten. Für den Nachwuchs bis zu einem Alter von 15 Jahren gibt es einen eigenen Kids-Cosplay-Contest. Eine Premiere feiern die VIECC Wrestling Warriors, die sich erstmals in einem Ring direkt auf dem Event matchen werden. Neu ist auch der Bereich INKredible Invasion, wo talentierte Tattoo-Künstler vor Ort ihre Dienste anbieten. (red, 29.9.2022)