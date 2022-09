Eine persönliche Geschichte soll in dem Werbefilm von Dritter. Akt die Werte und Ideen hinter Kicken ohne Grenzen vermitteln

Wien – "Mit Fußball zur Gemeinschaft" heißt ein neuer Werbefilm, der das Projekt Kicken ohne Grenzen vor den Vorhang holt. Die Kampagne ist in erster Linie auf Social Media zu sehen und zu hören.

Der gemeinnützige Verein Kicken ohne Grenzen wurde 2015 als Bildungsprojekt ins Leben gerufen, das Jugendliche mit Hilfe verschiedener fußballbasierter Angebote unterstützt – in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, aber auch am Arbeitsmarkt. Kostenlose Fußballtrainings im Grätzl und an Schulen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf sollen dabei als Andockstelle dienen, damit sich Jugendliche zugehörig und wertgeschätzt fühlen.

Kicken ohne Grenzen

Um die Aktivitäten von Kicken ohne Grenzen zu kommunizieren, hat die Agentur Dritter.Akt pro bono einen Werbefilm produziert. Die Zeit des Erwachsenwerden sei für Jugendliche herausfordernd, sagt Alexander Weber von Dritter.Akt. "Besonders junge Menschen aus benachteiligten Communities schlagen sich neben schulischem Druck, Schwierigkeiten im eigenen Elternhaus und oft unaufgearbeiteten, traumatischen Erfahrungen gefühlt alleine durch die Welt. Viele finden einfach zu wenig Unterstützung in ihrem Umfeld. Sie sind alleine auf der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft und wünschen sich Teil einer Community zu sein."

Jeder Jugendliche soll eine Chance bekommen, sich zu verwirklichen. "In einer Welt, die gegenüber mehr und mehr Konflikten und Krisen zu bestehen hat, wird das Leben für Herauswachsende immer schwieriger", so Weber. Deswegen seien Organisationen wie Kicken ohne Grenzen so wichtig. (red, 29.9.2022)