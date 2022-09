Google zeigt das Design bereits selbst mit Videos her. Verkauf dürfte bald starten, Preis zumindest in USA ähnlich zum Vorgänger, regionale Verfügbarkeit wird ausgeweitet

Pixel 7 und Pixel 7 Pro – ein offizielles Bild zeigt einen der zentralen Unterschied: Das Pro-Modell wird wieder eine Kamera mehr haben. Foto: Google

Bereits in einer Woche ist es so weit: Am 6. Oktober soll mit Pixel 7 und Pixel 7 Pro eine neue Smartphone-Generation aus dem Hause Google präsentiert werden. Wie die Geräte aussehen sollen, hat das Unternehmen dabei schon vor einigen Monaten verraten, nach und nach kamen auch weitere Ausstattungsdetails hinzu. Nun werden aber fast schon im Tagestakt auch jene Dinge bekannt, die Google eigentlich noch geheim halten wollte.

Amazon patzt

Der erste große Leak passierte dabei Amazon: Bei dem Onlinehändler war vorübergehend bereits der Eintrag für das Pixel 7 online. Daraus werden zwei Dinge klar: Einerseits ist als Veröffentlichungstermin der 13. Oktober genannt, die neuen Smartphones könnte es also zumindest in den USA bereits wenige Tage nach der Präsentation auch wirklich zu kaufen geben.

Fast noch wichtiger ist aber der Preis: Dieser ist mit 599 US-Dollar angegeben, das würde exakt dem Listenpreis für das Pixel 6 vor einem Jahr entsprechen, auf eine Preiserhöhung verzichtet Google also. Abzuwarten bleibt allerdings, ob dies auch für Europa gilt. Hier war das Pixel 6 zum Start um 649 Euro zu haben, mittlerweile hat der Euro aber massiv an Wert gegenüber dem Dollar verloren, was etwa in Europa zu einer massiven Verteuerung bei aktuellen iPhones geführt hat. Bleibt abzuwarten, ob Google dem Vorbild Apples folg oder die zusätzlichen Kosten "schluckt".

Ein großer Kritikpunkt an Googles Smartphonestrategie ist die regionale Verfügbarkeit, die bislang auf wenige Länder beschränkt ist. Bei 9to5Google hat man jetzt Hinweise erhalten, dass diese zumindest zart erweitert wird. So findet etwa in Dänemark ein offizieller Launch-Event statt, ein Land, in dem die Pixel-Geräte bisher nicht verfügbar waren. Welche anderen Länder bedient werden – und ob Österreich heuer auch dabei ist –, ist bisher noch nicht bekannt. Bislang gibt es jedenfalls keinerlei Hinweise in diese Richtung.



Fertige Produktrenderings für das Pixel 7 – in den drei verfügbaren Farben. Foto: Google / 91mobiles

Unterdessen sind neue Produktrenderings für beide Modelle bei 91Mobiles aufgetaucht, die noch einmal einen detaillierteren Blick erlauben. Dass die neue Hardwaregeneration sehr ähnlich zu den Vorgängern aussehen wird, war bereits bekannt. Auch die zusätzliche Metallabdeckung für das Kameramodul und andere Design-Verfeinerungen waren kein Geheimnis mehr. Interessant an den Bildern ist aber, dass hier ein merklich verkleinerter "Bezel" beim Pixel 7 im Vergleich zum Pixel 6 zu sehen ist, der Abstand zwischen sichtbarem Bildschirm und Gehäuserand fällt also geringer aus.

Offizielles Video

Wer sich das Hardwaredesign im Detail ansehen will: Zumindest für das Pro-Modell gibt es bereits ein passendes Video von Google selbst dazu. Dort ist dann etwa auch gut zu erkennen, dass diese Ausführung erneut einen seitlich leicht abgerundeten Bildschirm hat, das kleinere Modell soll hingegen erneut ein flaches Display haben.

Made by Google

Spezifikationen

Auch andere Ausstattungsdetails sind mittlerweile durchgesickert – und sie sehen den Vorjahresmodellen sehr ähnlich. Das Pixel 7 Pro soll etwa einen 6,7-Zoll großen QHD+-Bildschirm haben, das Pixel 7 ein Display in der Größe von 6,3 Zoll, 90 Hz und FHD+. Das RAM wird je nach Modell bei 8 und 12 GB liegen.

Auch das Kamerasetup klingt wieder sehr ähnlich, was auch bedeutet, dass es die Telekamera nur beim Pro-Modell geben wird. Interessant ist aber, dass für besagte Telekamera nun angeblich ein neuer 48-Megapixel-Sensor zum Einsatz kommen soll. Auch die Frontkamera wird demnach ausgetauscht, beide Modelle sollen einen 11-Megapixel-Sensor erhalten.

Neuer Chip

Bereits von Google bestätigt ist, dass eine der zentralen Verbesserungen den Namen Tensor G2 tragen wird. Dabei handelt es sich um eine neue Generation von Googles eigenem SoC. Bereits vor kurzem durchgesickerte Informationen legen nahe, dass sich Google erneut auf gezielte Optimierungen für KI und Kamera konzentriert, während die CPU-Geschwindigkeit nur wenig flotter als beim Vorgänger sein dürfte.

Zwei der Farbvarianten für das Pixel 7 Pro, als dritte wird es noch "Hazel" geben. Foto: Google / 91mobiles

Es ist davon auszugehen, dass gerade diese Optimierungen für smarte Features wieder einen bedeutenden Teil der Google-Präsentation einnehmen werden – was wohl auch ein Grund ist, warum man um die Hardware selbst schon im Vorfeld kein sonderliches Geheimnis macht.

Dabei sein

Was Google noch an Überraschungen parat hat – oder auch nicht –, gibt es am Donnerstag, dem 6. Oktober um 16 Uhr (MESZ) zu erfahren. Da startet die offizielle Präsentation der neuen Geräte, bei der auch die Pixel Watch und neue Smart-Home-Geräte von Nest erwartet werden. Der STANDARD wird die Vorstellung mit einem Liveticker und ausführlichen Berichten zu allen Details begleiten. (Andreas Proschofsky, 29.9.2022)