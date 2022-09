Laut der Prognosen wird in den nächsten zwei Wochen der Belag auf Normalstationen und Intensivstationen ansteigen.

Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) hat am Donnerstag aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in Österreich präsentiert: Demnach wurden am Mittwoch 12.317 Neuinfektionen gemeldet, geht aus dem Dashboard hervor. Das bedeutet einen Rückgang zum Vortag (14.389), aber zum dritten Mal in Folge mehr als 10.000 Fälle. Vor einer Woche waren es noch 8.264.

Im Krankenhaus lagen auf dem Stand von Donnerstagvormittag 1.464 Personen, um 71 mehr als als Vortag. 67 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit gestern um sechs, ist aber innerhalb einer Woche um zwölf Patientinnen und Patienten angestiegen.

Höchste Sieben-Tages-Inzidenz in Oberösterreich

Insgesamt gab es am Mittwoch in Österreich 91.202 aktive Fälle, um 8.567 mehr als am Tag zuvor. Eine Person ist mit einer Corona-Infektion verstorben. Allerdings erhöht sich diese Zahl gewöhnlich nach Eintragung von Nachmeldungen.



Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz war Oberösterreich mit 944,4, gefolgt von Tirol, Salzburg und Kärnten (878,4, 854,5 bzw. 790,2). Weiters folgten Niederösterreich (723), die Steiermark (667,4), Vorarlberg (653,5), Wien (643,1) und das Burgenland (625,3).

Geringes Risiko nur in Vorarlberg

Die Corona Kommission kam bei ihrer Sitzung am Donnerstag zu dem Schluss, dass die Risikolage für ganz Österreich mit "mittlerem Risiko" einzustufen ist. Damit einhergehend werden die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Wien ebenfalls mit mittlerem Risiko bewertet. Nur Vorarlberg wird mit geringem Risiko eingestuft.

Die Belastung der Intensivstationen lag mit Mittwoch bei einer Covid-spezifischen Auslastung von 3,6 Prozent bezogen auf alle gemeldeten Erwachsenen-Intensivbetten Österreichs. Die Auslastung von Normalstationen war bei rund 3,5 Prozent österreichweit. Gemäß Prognosen des Prognose Konsortiums wird in den kommenden zwei Wochen der Belag auf Normalstationen und Intensivstationen aber ansteigen. (red, APA, 29.9.2022)