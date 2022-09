Bruno Bolchi, früherer Kapitän von Inter Mailand, ist im Alter von 82 Jahren in Florenz gestorben

Auch für die WM in Katar können wieder Fußballer-Pickerl gekauft, getauscht und geklebt werden. Foto: IMAGO/VIRGINIE LEFOUR

Bruno Bolchi, der erste auf einem Panini-Bild verewigte Fußballer, ist tot. Der ehemalige Kapitän von Inter Mailand ist am Dienstagabend im Alter von 82 Jahren in einer Klinik in Florenz gestorben.

Bolchi galt als "Adam der Sticker", wie ihn die Gazzetta dello Sport nannte. Das Klebebildchen mit seinem Gesicht aus dem Jahr 1961 ist unter Sammlern eines der begehrtesten.

Er wurde Zeitzeugen zufolge zur "Nummer eins", als die Panini-Brüder Giuseppe und Franco mit einem Schwarz-Weiß-Foto von Bolchi als Vorlage bei Druckereien ihren Plan vorstellten. 1961 erschien das erste von Panini herausgegebene Fußball-Sammelalbum nebst Klebebildchen mit dem Titel "Grande Raccolta Figurine Calciatori", darin waren Spieler der italienischen Serie A. Zu ihnen gehörte neben Bolchi der spätere Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni (83).

Die Panini-Gruppe, ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Modena, ist weltweit für ihre Sammelkärtchen und WM-Stickeralben bekannt, die seit 1970 zu jedem Turnier erschienen sind. (sid, 29.9.2022)