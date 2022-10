Sie sind meist für die ganze Familie geeignet und oftmals die erste Art von Film, die Kinder zu sehen bekommen: Tierfilme. Tierische Charaktere in Filmen sind herzig anzusehen, bringen das Publikum zum Lachen und funktionieren bestens in Geschichten über Freundschaft und emotionale Verbindung. Kommt ein Welpe oder Kätzchen durchs Bild getapst, ist die Freude bei Groß und Klein groß. Zeigt ein Hund seine Treue zum Menschen, ist man berührt. Und wird ein Tier aus misslicher Lage gerettet, fiebert man so richtig mit.

Zählt zu den absoluten Klassikern unter den tierischen Zeichentrickfilmen: "101 Dalmatiner". Foto: imago images / United Archives

Tiere in Zeichentrick- und Realfilmen

An Zeichentrick- oder Animationsfilmen führt in diesem Kontext kein Weg vorbei – ganze Generationen sind mit Filmen aus dem Hause Disney, Pixar und Co aufgewachsen, in denen sich alles um tierische Protagonistinnen und Protagonisten dreht. Ob "101 Dalmatiner", "Dumbo", "Das Dschungelbuch" oder "Das große Krabbeln", das Konzept der tierischen Cartoons hat sich längst bewährt. Disney hat zudem Geschichten mit vierbeinigen Charakteren adaptiert, die man zuvor mit Menschen kannte – man denke etwa an "Robin Hood" mit dem Helden als Fuchs oder "Oliver und Co", der Charles Dickens' "Oliver Twist" mit Hunden und einer Katze neu erzählt.

Natürlich sind auch gut gemachte Realfilme mit Tieren keinesfalls Mangelware. Wobei es nicht immer Hunde und Katzen sein müssen – auch "Ein Schweinchen namens Babe", "Free Willy", "Der Pferdeflüsterer" und viele andere begeisterten das Publikum.

Allerdings ist auch nicht jeder Film, in dem Tiere eine tragende Rolle spielen, notwendigerweise harmlose Kost – man denke an "Der weiße Hai" oder Hitchcocks "Die Vögel". Und "Hachiko – Eine wunderbare Freundschaft" ist ein gutes Beispiel für einen Tierfilm, der einem emotional so nahe gehen kann, dass Tränen fließen.

Die Bandbreite an Filmen, in denen es in irgendeiner Form um Tiere geht, ist also riesengroß – und da haben wir das weite Feld prächtig anzusehender Dokumentarfilme rund um Flora und Fauna noch gar nicht erwähnt.

Tierfilme: Ihre Favoriten sind gefragt!

Welchen Tierfilm fanden Sie so richtig gelungen? Welcher hat Ihnen als Kind am besten gefallen – und welchen fanden Sie eher als Erwachsener reizvoll? Oder ist dieses Genre vielleicht weniger Ihr Fall? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 3.10.2022)