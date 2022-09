Piraten-Simulationen gibt es nicht viele, dennoch wagt sich "Skull & Bones" 2022 nicht mehr auf den Markt. Foto: Ubisoft

"Obwohl die Entwicklung von Skull and Bones zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen ist, haben wir in verschiedenen Tests und im Insider-Programm sehr wertvolles Feedback erhalten", schreibt Ubisoft auf dem Twitter-Account des Spiels. Offensichtlich war das interne Feedback nicht gut, und so will Ubisoft "das Spielerlebnis nochmals verfeinern" und den Release auf den 9. März 2023 schieben.



Was lange währt …

Gerüchten zufolge wird seit rund zehn Jahren an dem Konzept von "Skull & Bones" gearbeitet. Die Inspiration zu den Seeschlachten soll rund um den Release des Spiels "Assassin’s Creed IV: Black Flag" entstanden sein, welches genau solche Seeschlachten bereits enthielt. Mit der Entwicklung wurde damals Ubisoft Singapur beauftragt, und damit begann eine stürmische Fahrt.

Zunächst als Erweiterung von "Black Flag" geplant, später als Online-Rollenspiel, wurden im Laufe der Entwicklung mühsam hinzugefügte Features wieder entfernt. Während der Arbeit an dem Spiel musste auch auf eine moderne Spiel-Engine gewechselt werden, und auch Gerüchte um wechselnde Vorstellungen bei Ubisoft, wie groß das Spiel am Ende sein solle, hielten sich hartnäckig. All das geschah vor allem hinter vorgezogenen Segeltüchern und wurde nur durch diverse Reportagen von Fachmedien ans Tageslicht geholt.

2017 wurde "Skull & Bones" dann schließlich offiziell angekündigt, allerdings ohne Gameplay. Danach tauchte das Spiel erneut in der Versenkung ab.



Anfang 2022 gab es dann wieder ein Lebenszeichen und erstmals ein richtiges Gameplay. Das Feedback war dennoch gemischt bis kritisch. Vor allem die Reduktion der spielerischen Möglichkeiten auf Schiffskämpfe stieß vielen Fachmagazinen sauer auf. Kein Säbel zu schwingen, keine Inselerkundungen – einfach nur Schiffskämpfe. Da bietet das 2018 erschienene "Sea of Thieves" bereits einiges mehr und erfreut sich deshalb seit dem Release regen Spielerinteresses.

Nun will Ubisoft den letzten Feinschliff machen, denn eines hat der Markt bewiesen: Eine zweite Chance, wie etwa im Falle von "No Man’s Sky", bekommt man nur selten. Eine offene Beta vor dem Release im März soll zusätzliches Feedback aus der Community ermöglichen. Wann diese Beta stattfinden wird und ob das nicht zu spät für etwaige Änderungen sein könnte, lässt der französische Spieleentwickler offen.

Gott der Piraten

Den Verkaufszahlen – sofern das Spiel in einer guten Qualität erscheint – wird die Verschiebung in jedem Fall guttun. Im diesjährigen Spieleherbst kämpfen viele Titel um die Gunst der Spieler. Hinzu kommt, dass das ursprüngliche Erscheinungsdatum von "Skull & Bones" auf den 8. November gesetzt war. Das wäre genau 24 Stunden vor dem Release des von vielen Fans heiß ersehnten "God of War: Ragnarök". (aam, 29.9.2022)