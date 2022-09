Steht vor schwierigen Entscheidungen: Nina Hoss in Christian Petzolds "Barbara", um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Z, Hans Fromm

19.40 REPORTAGE

Re: Unser täglich Brot – Natürlich und gesund backen Gut 78 Kilogramm Brot isst jeder und jede Deutsche im Schnitt pro Jahr. Aber wie gesund es tatsächlich ist, hängt von der Qualität der Rohstoffe und von der Verarbeitung ab. Bis 20.15, Arte

20.15 DDR, FLUCHT UND LIEBE

Barbara (D 2011, Christian Petzold) DDR im Sommer 1980: Die Ärztin Barbara hat einen Ausreiseantrag gestellt. Kurz darauf wird sie strafversetzt, weg aus der Hauptstadt in ein Krankenhaus tief in der Provinz. Jörg, ihr Geliebter aus dem Westen, arbeitet an der Vorbereitung ihrer Flucht. Über eine Wahrheit, die es nicht ohne die Lüge gibt. Mit Nina Hoss, Mark Waschke. Bis 21.55, Arte

20.15 KULTFILM

Blues Brothers (The Blues Brothers, USA 1979, John Landis) Für einen Sketch bei Saturday Night Live trommelten die beiden Comedians John Belushi und Dan Aykroyd Begleiter zusammen, die schon Soul-Größen wie Otis Redding oder Wilson Pickett zu Diensten waren. John Landis strickte um das Duo und seine Gefährten eine Musikkomödie, die sich tief ins popkulturelle Gedächtnis eingefressen hat. Bis 22.20, ORF 3

20.15 ACTIONSPEKTAKEL

Suicide Squad (USA 2016, David Ayer) Verbrecher bekommen eine zweite Chance. Ohne Rücksicht auf Verluste schickt die US-Regierung unter anderem Harley Quinn (Margot Robbie), Profikiller Deadshot (Will Smith) und Gangster El Diablo (Jay Hernandez) auf geheime Mission. Als Belohnung wird der Suicide Squad absolute Immunität und eine weiße Weste versprochen. Bis 22.35, Puls 4

21.35 DOPPELLEBEN

Die Wahrheit über Charlie (The Truth About Charlie, USA 2002, Jonathan Demme) Regina Lambert erfährt nach dem gewaltsamen Tod ihres Mannes, dass er nicht nur über verschiedene Identitäten verfügte, sondern auch dreckige Geschäfte betrieb. Mithilfe von Joshua Peters macht sie sich auf, die Rätsel um ihren Mann zu lösen. Remake des Krimiklassikers Charade. Bis 23.15, ZDF neo

22.15 FRANCIS FORD COPPOLA

Der Regenmacher (The Rainmaker, USA 1997, Francis Ford Coppola) Der Anwalt Rudy Baylor (Matt Damon) stammt aus schwierigen Verhältnissen und muss den Berufseinstieg ohne Vitamin B schaffen. In der Kanzlei des zwielichtigen "Bruiser" Stone (Mickey Rourke) bekommt er eine Chance. Bis 0.20, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Zwischen Gott und König – Dante Alighieri und seine Zeit Der Schriftsteller Dante wird 1265 in Florenz geboren, ist gläubiger Katholik, tritt jedoch für die Trennung von Kirche und Staat ein. Ein Affront für die Kirche. Seine Werke sind so politische Zeitdokumente. Bis 23.20, ORF 2

23.45 MAGAZIN

Tracks Lyle Reimer: Selbstporträts mit ausrangierten Gegenständen. / Berlinde de Bruyckere mit Abgüssen aus Wachs und Kunstharz in Tier- oder Menschengestalt. / Rema, Prinz des Afrobeat. / Trickline World Cup. Bis 0.15, Arte