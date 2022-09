Mathias Kom (rechts) und Ariel Sharratt mussten im Lockdown ohne Kumpel Jake Nicoll (Symbolkarton) auskommen. BB*Island

Wenn man es recht bedenkt, könnte es sich bei The Burning Hell aus Kanada um eine der, sagen wir, 30 oder 40 besten Bands der Welt handeln. Zumindest live entfaltet das kanadische Trio um Mastermind Mathias Kom auch dank des Jahrhunderthits Fuck The Government, I Love You, das eine zünftige Hipsterparty im simulationstheoretisch und angebertechnisch Jean Baudrillard und Public Enemy zusammendenkenden Cultural-Studies-Milieu beschreibt, ein beachtliches komödiantisches Talent. Das wird in der Musik normalerweise nicht so gern gesehen: "Don’t believe the hyperreal!" Der ist aber gut. Ein guter Witz nutzt sich am Ende ja doch nicht ab.

BB*ISLAND

Das aktuelle Album Garbage Island (BB*Island), von dem man nicht sagen darf, dass es während der Pandemie im Lockdown entstanden ist, weil das niemand mehr hören kann, der während der Pandemie im Lockdown auch nicht gerade in der Nase gebohrt hat, besitzt bis jetzt den größten musikalischen Variationsreichtum der Band. Immerhin schickte man getrennt von einander Soundfiles hin und her, gegen die verbohrte Mitmusikanten auch nicht viel unternehmen konnten, wenn darauf exotische Instrumente wie Glasharmonika, Bassklarinette, Dulcimer, Ariels Papa an der Lapsteel-Gitarre oder schlichter Sperrmüllkrach zu hören waren.

TV Noir

Unter besonderer Berücksichtigung von Spaßvogel und Schwerromantiker Jonathan Richman, The B52s oder Ween, aber auch klassischem Zupfgitarrenfolk (inklusive Flötensolo!), beinhartem antifaschistischem Polit-Country, zackigem New-Wave-Funk, dem Gejammere der Violent Femmes oder der Verstiegenheit der Pop-Eklektiker XTC erfährt man zum Beispiel im Lied Birdwatching nicht nur von der Vogelbeobachtung daheim am Strand. Die wird Cosmopolitans schlürfend betrieben. Es wird auch sehr oft über die Lage der Welt nachgedacht und Platos Höhle oder die Leber von Prometheus gestreift. Aua.

Diese Band hat einen Vogel

Vom Strand aus sieht man dann auch das Garbage Island, den tatsächlich existierenden Great Pacific Garbage Patch. Ein Symbol für den Untergang unserer Welt. Wir sind alle verdammt. Am Ende fahren The Burning Hell in Swan Boat mit einem Tretboot in Form eines Schwans zu den Klängen eines mit Glasharfe aufmunitionierten Songs von New-Age-Elfe Enya in eine ungewisse Zukunft. Diese Band hat doch einen Vogel!

BurningHellOfficial

Zum Aufwärmen wird Mathias Kom gemeinsam mit Buddie Toby Goodshank zuvor Lieder des wegen seiner musikalischen Beiträge für die Disney-Verfilmung von Robin Hood berühmt gewordenen Country-Komikers Roger "King of the Road" Miller interpretieren: My Uncle Used to Love Me But She Died. Das kann dann mitunter etwas anstrengend werden.

Christian Schachinger, 30.9.2022)