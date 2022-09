Unter dem Zusatzmotto "Who is the Walrus?" sollen am Wochenende im Wiener Schauspielhaus unter anderem von Nell Zink, Teresa Präauer und Clemens J. Setz Fragen rund um das Tier geklärt werden

Stargast des heurigen Festivals: US-Autorin Nell Zink. Francesca Torrice

Die Ornithologie scheint vor allem wegen der vorwiegend an der frischen Luft betriebenen, kostenlosen und anders als das Angeln oder die Großwildjagd gewaltfreien Kunst der Vogelbeobachtung wieder in den Blickpunkt auch jüngerer Menschen geraten zu sein. Die Wiener Schule für Dichtung nimmt anlässlich ihrer heurigen 30-Jahr-Festlichkeiten darauf Rücksicht.

Unter dem Motto Tiere wie wir (Who is the walrus?) wird die in Deutschland lebende US-Bestseller-Autorin Nell Zink gemeinsam mit Falter-Autor Klaus Nüchtern zum Thema "delir über vögel oder ornithomanie als schöne kunst betrachtet" philosophieren und dabei sehr wahrscheinlich ihren literarischen Durchbruch Der Mauersegler von 2016 ins Spiel bringen. Aus dem Falter kommen auch der formidable Tierkolumnist Peter Iwaniewicz und Humorzeichner und Bachmannpreisträger Tex Rubinowitz, die sich auf der Bühne des Wiener Schauspielhauses ebenfalls über die Fauna austauschen werden.

Der deutsche Musiker Kalle Laar präsentiert die Ergebnisse eines Workshops zum Thema "Musizieren mit Tieren". Mit etwas Glück kommt es dabei zu keiner Neuauflage des alten Esoteriktrends "Meditieren mit den Gesängen der Buckelwale", sondern zu einer Neudeutung eines Hits des sehr gern auch hochliterarisch gelesenen Offenbacher Gangsterrappers Haftbehl: Lass Die Affen Aus Dem Zoo!

Auch der verheerenden Wirkung auf die menschliche Psyche der auf Social Media hundertmillionenfach umgehenden Videos des blutrünstigen Raubtiers Katze wird Einhalt geboten. Der heimische Autor Clemens J. Setz zeigt seine liebsten Ziegen- und Hasenvideos. So süß. Teresa Präauer gibt dem Affen in Oh, Schimmi Zucker. Jana Volkmann referiert über das Kinderbuch Ich hab dich so lieb! und "Tiere und Trauer". Pophistoriker und Spezialist für das Thema Schwerpunkt Allgemeines Johannes Ullmaier hält beim jährlichen Festival der Schule für Dichtung traditionell den Eröffnungsvortrag. Möglicherweise geht es dabei auch um die Frage des Fleischkonsums und darum, ob Tiere fühlen, denken und vor allem leiden können – und was das mit uns zu tun haben könnte.

Kann der Mensch vom Tier lernen? Da muss man sagen, kommt darauf an. Über die Barmherzigkeit der Bienen ist wenig bekannt. Und auch so einen herumgrantelnden, alten silberrückigen Berggorilla – oder auch nur eine Katze – möchte man lieber nicht daheim haben. (schach, 30.9.2022)