Die Tochter von Queen Elizabeth II., Prinzessin Anne, informierte die Behörden von ihrem Ableben. Foto: imago images/UIG

London – Die britische Königin Elizabeth II. ist an Altersschwäche gestorben. Das geht aus dem Totenschein der Monarchin hervor. Sie ist am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben. Der Zeitpunkt des Todes war um 15.10 Uhr Ortszeit (16.10 Uhr MESZ), wie im Auszug des Dokuments vermerkt wurde, welches eine schottische Behörde am Donnerstag veröffentlichte.

Historisches Staatsbegräbnis

Informiert wurden die Behörden vom Ableben der Queen laut Totenschein durch deren Tochter Prinzessin Anne (72). "Ich hatte das Glück, die letzten 24 Stunden im Leben meiner Mutter mit ihr zu verbringen", hatte sie nach dem Tod der Queen mitgeteilt.

Die Queen war am 19. September mit einem Staatsbegräbnis von historischem Ausmaß auf dem Gelände von Schloss Windsor beigesetzt worden. Das Schloss und die Kirche, in der sie beigesetzt wurde, sind seit Donnerstag wieder für Besucher geöffnet. (APA, red, 29.9.2022)