Heinrich Staudingers steile These zu CIA/MeToo bei Milborn; "Rosenheim-Cops" im ORF-"Schauplatz"; Glasmacher Robert Comploj über "Blown Away" im Serienreif-Podcast

Ein bisschen Spaß muss sein, manchmal auch am Hof: Kaiserin Elisabeth (Devrim Lingnau) in der neuen Netflix-Serie "Die Kaiserin". Foto: Netflix

Hier kommen die Mediennews von heute:

Liebe, Leid und Laster: Wilde Sisi im kaiserlichen Narrenschloss – "Die Kaiserin" auf Netflix Die sechsteilige Netflix-Serie zeigt Sisis hartes Leben am Wiener Hof. Vieles erinnert an "The Crown", wenig an Romy Schneider

TV-Tagebuch: Staudingers steile These bei Milborn: Die CIA stecke hinter der MeToo-Bewegung – Nicht viel weniger bizarr war der Auftritt von FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, der bei Puls 24 über Nazis als Leistungsträger sprach

Serienreif-Podcast: "Blown Away" auf Netflix – Heißer Honig im Glory-Hole – Der TV-Wettbewerb "Blown Away" hat einen Run auf Anfängerkurse bei Glasmacher Robert Comploj bewirkt. Er erklärt, was die Faszination des Materials ausmacht

Heute Abend: ORF-"Schauplatz" über die "Rosenheim-Cops": Und wieder "gabat es eine Leich" – Die "Rosenheim-Cops" sind seit Jahr und Tag verlässlicher Fiction-Quotenlieferant im ORF. Alfred Schwarzenberger die echten Polizisten von Rosenheim besucht

Kultserien der 1980er- und 1990er-Jahre: Ihre Favoriten? Ob "Knight Rider", "Baywatch", "Beverly Hills, 90210" oder "Alf": Vor rund 40 Jahren lief so manche Kultserie im Fernsehen. Welche haben Sie am liebsten geschaut?

Werbewirksamste Kampagnen: Platin für Poet Audio, Interspar, Erste Bank und Sparkasse und Magdas Hotel – Effie-Trophäe in Gold wurde sechsmal überreicht, 16-mal gab es Silber, 19-mal jene in Bronze – Andrea Unger-Posch von Ströck Brot ist Marketerin des Jahres

Mitdiskutieren bei "Politik live" über die Bundespräsidentschaftswahl und bei "Talk im Hangar" über das Vertrauen in die Politik – Heute Abend auf ORF 3 und auf Servus TV

Switchlist: Walk the Line, White House Down, Reportage über die Bandenkriminalität in Schweden, eine Dokumentation über die Herz-Revolution – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.