Von Lukas Gahleitner-Gertz

Es gilt: Kein Beitrag zu Asyl und Migration darf ohne Referenz auf das Jahr 2015 auskommen. Jüngst haben die SPÖ-Bürgermeister wie auch die SPÖ-Spitzenkandidatinnen und -Spitzenkandidaten aus zwei Bezirken im Burgenland ein Manifest samt Appell an den Innenminister gerichtet und dabei "an das Jahr 2015" erinnert. Anlass sind die hohen Asylantragszahlen und wohl auch die anstehenden Gemeinderatswahlen.

Aus burgenländischer Sicht ist das auch nachvollziehbar: Anfang dieser Woche wurde in Österreich der 70.000ste Asylantrag in diesem Jahr verzeichnet, allein im August waren es über 14.000. Die allermeisten davon, rund 300 bis 400 täglich, im Burgenland. Die Polizei ist mit der Registrierung der Schutzsuchenden voll ausgelastet. Die 88.000 Anträge aus dem Jahr 2015 werden heuer aller Voraussicht nach übertroffen werden.

Dennoch ist die jetzige Situation bei genauer Analyse nicht mit 2015 vergleichbar. Wir stehen auch nicht vor einer Asylkrise, sondern vor den Auswirkungen einer vollkommen verfehlten Arbeitsmigrationspolitik in den EU-Mitgliedsstaaten. Die in der Praxis nichtexistenten legalen Migrationsmöglichkeiten in Verbindung mit dem Kampf des Innenministers gegen die Windmühlen der "illegalen Migration" führen hierzulande zu einer europaweiten Besonderheit: Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir ein Antragsplus von über 200 Prozent. In Ländern wie Italien oder Deutschland gibt es im selben Zeitraum nur ein Plus von circa 50 Prozent. Aber: Der Großteil, vor allem aus Indien und Tunesien, zieht nach Antragstellung in Österreich weiter und wird unter anderem von der arbeitskräfteintensiven Landwirtschaft in Südeuropa geradezu absorbiert.

Verlorene Aussagekraft

Die Asylantragszahlen haben ihre Aussagekraft verloren: Sie sagen nichts darüber aus, wie viele Schutzsuchende in Österreich grundversorgt und hier tatsächlich ihr Verfahren haben werden. Darüber geben uns die viel sensibleren, weil täglich aktualisierten Grundversorgungszahlen Auskunft: Ende 2015 waren 58.000 Asylwerberinnen und Asylwerber in der Grundversorgung registriert. Jetzt sind es – wie in den letzten beiden Jahren konstant – 19.000. Der Registrierungsaufwand bei Antragstellung ist unbestritten. Es kann aber keine Rede vom Erreichen einer Belastungsgrenze des Asylsystems sein: Die zweite Instanz hat seit Jahresbeginn ihre anhängigen Verfahren sogar um 1800 abgebaut.

Die tatsächliche Krise findet bei Unterkunft und Versorgung statt und wurzelt in der Fehlentscheidung, Vertriebenen aus der Ukraine – anders als Asylberechtigten – keinen Anspruch auf Sozialhilfe, sondern auf die wesentlich niedrigere Grundversorgung zu gewähren. Letztere erschwert aber den Zugang zum Arbeitsmarkt und verstärkt Abhängigkeit vom Sozialsystem. Das – und nicht die Asylanträge – stellt uns vor viel größere Herausforderungen als 2015. Ohne staatliche Unterstützung der durch die Teuerung belasteten privaten Quartiergeberinnen und Quartiergeber werden Menschen aus der Ukraine in organisierte Quartiere drängen.

Im Burgenland waren übrigens laut Zahlen des Innenministeriums diesen Montag 758 Asylwerberinnen und Asylwerber in Grundversorgung. Ende 2015 waren es 2157. Wir stehen vor Riesenherausforderungen, aber nicht vor einer "Asylkrise". (Lukas Gahleitner-Gertz, 30.9.2022)